Drama v zakulisju: od bolečin se je zvijal, nato je sledil šok

Pete Sampras in Andre Agassi sta v svojih časih predstavljala enega največjih rivalstev na teniških igriščih. Med seboj sta odigrala kar nekaj izjemnih in napetih dvobojev. Še posebej zanimiv je bil finale turnirja v Miamiju leta 1994. A ne toliko zaradi same igre kot zaradi dogajanja pred dvobojem, ki se je odvijalo v ozadju.

Rivalstvo Peta Samprasa in Andrea Agassija je zagotovo eno največjih v zgodovini tenisa. Osebnostno sta si zdaj že nekdanja igralca zelo različna. Imela sta tudi povsem različen slog igre. Agassi je gojil igro z osnovne črte in s svojimi natančnimi udarci utrujal nasprotnike. Na drugi strani je imel Pete močan servis, veliko več je tudi prihajal k mreži. Imel pa je tudi neverjetne reflekse.

Andre Agassi je bil v uvodnih letih svojega profesionalnega tenisa znan po svojem zunanjem videzu. Foto: Gulliver/Getty Images

Eden neukrotljiv, drug bolj zaprt vase

Andre Agassi je že od samega začetka profesionalne kariere dajal vtis neukrotljivega igralca. Igral je v kratkih hlačah iz džinsa, imel dolge lase, ki se jih je pogostokrat pokrival z ruto. Zaradi svoje zunanje podobe je enkrat celo zavrnil igranje v Wimbledonu, kjer še danes velja pravilo, da igralci lahko igrajo le v beli športni opremi. S takšnimi dejanji je hitro postal idol vsem mladim po svetu. Na drugi strani je bil Pete Sampras bolj zaprt vase in je le redko pokazal čustva. Tenis je bil zanj služba in nič drugega. Stvari nikoli ni zapletal. Do novinarjev je bil zmeraj korekten, medtem ko se je Agassi znal velikokrat pošaliti.

Prvi medsebojni dvoboj že leta 1989

Američana sta v svoji karieri odigrala 34 medsebojnih dvobojev – prvega že davnega leta 1989. Skupni izid v zmagah je 20:14 za danes 50-letnega Samprasa. Imela sta veliko dvobojev, ki so se zapisali v teniške knjige.

Dvoboj, pri katerem se je v ozadju odvijala prava drama

Prav posebna zgodba se je odvila na turnirju v Miamiju v finalu leta 1994. V ospredju namreč ni bila sama teniška predstava, ampak to, kar se je pred dvobojem dogajalo v zakulisju.

Pete Sampras je bil v tistem času prvi igralec sveta, Andre Agassi pa je bil šele 31., in to predvsem zaradi poškodbe gležnja, zaradi katere je moral izpustiti kar nekaj turnirjev. Medtem ko so mnogi ugibali, kdo od njiju bi lahko zmagal na dvoboju, se je v ozadju odvijala drama, ki bi lahko preprečila teniški spektakel.

Na dan finala je bil Pete Sampras v zelo slabem zdravstvenem stanju, tako da je bil njegov nastop pod velikim vprašajem. "Zbudil sem se z bolečinami v trebuhu, bilo mi je slabo in imel sem težave z dihanjem," je šele po dvoboju povedal Sampras.

Kljub vsem težavam je prišel na prizorišče, a se še vedno ni počutil v redu. V slačilnici se je na tleh zvijal od bolečin. Takšnega ga je videl tudi Agassi, ko je prišel v slačilnico. Zadnja želja organizatorjev je bila, da bi odpovedali dvoboj, zato so se na vse načine trudili, da bi Samprasu pomagali. Po posvetovanju z zdravniki je bila edina možnost, ki bi mu pomagala, infuzija. S tem bi morali preložiti začetek dvoboja, a zato so potrebovali tudi Agassijevo soglasje.

Ta se je strinjal, da dvoboj preložijo za eno uro. V tem času naj bi si Sampras opomogel do te mere, da bi lahko prišel na igrišče. S tem je Agassi pokazal spoštovanje do nasprotnika, saj ni želel, da bi finale dobil brez dvoboja. Po drugi strani pa bi imel tako zagotovljeno precej visoko denarno nagrado in veliko dodatnih točk, na račun katerih bi se lahko povzpel na svetovni lestvici ATP.

Andre Agassi je brez premisleka privolil v prestavitev finalnega dvoboja. Foto: Guliverimage

Agassi je bil prepričan, da bo vsega kmalu konec

Glede na to, da je Agassi videl, kaj se dogaja z njegovim eno leto mlajšim nasprotnikom, je bil prepričan, da mu zmaga ne more uiti. "Zdravnik je dal Petu infuzijo in mu zatem pomagal, da je lahko sploh stopil na noge. Pete se opotekal in je bil videti kot novorojen žrebiček. Prepričan sem bil, da mu ne bo uspelo. Obrnil sem se k Bradu (Brad Gilbert – tedanji trener Agassija, op. p.) in mu povedal, da bo hitro vsega konec. Sploh, glede na to, da je uro in pol dobival infuzijo." A to je bil račun brez krčmarja.

V uvodnih igrah prvega niza je sledil šok

Igralca sta z zamudo vendarle stopila na igrišče. Tam je, proti vsem pričakovanjem, Pete Sampras na začetku dvoboja igral vrhunski tenis in na hitro povedel s 5:1. "To ni bil Pete, ki je ležal v slačilnici. To ni bil Pete, ki je dobival infuzijo in se opotekal, ko je stal na nogah. To je bil Pete v življenjski formi, neverjetno dobro je serviral in sploh se ni znojil. Jezen sem bil. Počutil sem se tako, kot da sem našel ranjeno ptico, jo odnesel domov in negoval, dokler se ne pozdravi. Za tem pa mi poskuša izkljuvati oko," je po dvoboju razlagal Agassi, ko je opisoval občutke ob začetku dvoboja.

V nadaljevanju je Agassi začel igrati bolje, medtem ko je Sampras padel v krizo. V prvem nizu je prišlo do preobrata, saj je po zaostanku s 5:1 Agassi prvi niz dobi z izidom 7:5. "Vrnil sem se in osvojil niz. Prepričan sem bil, da sem odbil edini napad Peta v tem dvoboju," je bil prepričan Agassi.

Proti koncu dvoboja je bil Sampras vse bolj samozavesten in vse bolj je verjel v svojo zmago. Foto: Guliverimage

Bolj se je dvoboj bližal h koncu …

Vseeno Sampras nikakor ni izobesil bele zastave. V drugem nizu je spet dobro začel in vseskozi igral dober tenis. Drugi niz je Sampras dobil s 6:3. V tretjem, odločilnem nizu, so vsi pričakovali hud boj do zadnje točke. A ni zgodilo nič od tega. Sampras je bil neverjeten, zadeval je vse in igral tenis kot v svojih najboljših časih. Tretji niz je tako dobil s 6:3 in na veliko presenečenje svojega nasprotnika osvojil lovoriko v Miamiju.

"Zdaj se počutim veliko bolje. Bolj se je dvoboj bližal h koncu, več adrenalina je bilo v meni, in verjel sem, da lahko zmagam," je po zmagi dejal Sampras, ki še danes velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Športno je priznal poraz

Kljub velikemu presenečanju je Andre Agassi pozneje športno priznal poraz in ni iskal nobenih izgovorov. "Ni pomembno samo zmagati na turnirju. Pomembno je tudi, da si ponosen na to, kar počneš. Tudi če ne bi premagal zdravega Peta, si ne bi zaslužil zmage. Ni pomembno, ali je bolan ali zdrav, pomembno je, da je odigral odličen dvoboj," je še po dvoboju povedal Agassi.

Pete Sampras in Andre Agassi − oba sta v športni karieri veliko dosegla. Foto: Reuters

Oba igralca sta v tenisu pustila velik pečat

Pete Sampras je v svoji športni karieri, ki jo je končal leta 2002, zmagal na 64 turnirjih, od tega na 14 turnirjih za grand slam. Andre Agassi se je upokojil štiri leta pozneje (2006), v svojo vitrino pa je postavil 60 turnirskih lovorik. Tudi on je bil zelo uspešen na turnirjih za grand slam, kjer je zmagal osemkrat.