Đokovića se je dotaknilo: Hvala, ker ste me sprejeli

Teniški igralec Novak Đoković ni mogel skrivati navdušenja, ko je letos v Adelajdi prvič igral med posamezniki. Srb je pričakovano dvoboj dobil, na njegovi strani pa so bili tudi gledalci.

Nasprotnik Novaka Đokovića je bil Francoz Constant Lestienne, s katerim pa Beograjčan ni imel veliko dela. Premagal ga je po uri in 16 minutah, izid dvoboja pa je bil 6:3, 6:2. Njegov naslednji nasprotnik bo Francoz Quentin Halys.

Nole je že pred tem odigral dvoboj dvojic, ki se zanj ni končal po željah, saj sta s Kanadčanom Vaskom Pospisilom izgubila proti bosansko-ekvadorski navezi Tomislav Brkić/Gonzalo Escobar s 6:4, 3:6, 5:10.

Na tribunah so prevladovali srbski navijači, ki večinoma živijo v Avstraliji. Foto: Reuters

Prevladovali so srbski navijači

Tokrat so bile tribune na igrišču v Adelajdi premajhne za vse ljubitelje tenisa. Predvsem pa so na tribunah prevladovali srbski priseljenci, ki so prišli spodbujat svojega junaka. Trenutno peti igralec sveta ob tem ni mogel skrivati čustev.

"Hvala, ker ste mi sprejeli, in hvala vsem, ki ste prišli. Ne morem se pritoževati nad prvim dvobojem. Igral sem dobro. Prvih šest iger je bilo izenačenih. Še nikoli nisem igral proti igralcu, ki ne dela veliko napak. Moral sem dvigniti raven svoje igre, da sem na koncu odigral dober dvoboj," je uvodoma povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Novaka Đokovića so v Avstraliji lepo sprejeli. Foto: Reuters

Prvič po letu 2007

Za 35-letnega Beograjčana je bil to šele prvi dvoboj v Adelajdi po letu 2007. Pred dvema letoma je sicer že bil tam, a je le treniral. "Zadovoljen sem, da lahko igram tukaj. Tukaj nisem tekmoval že od leta 2007, prav tako je tu moj trener iz leta 2007 Dejan Petrović. To je priložnost za osvežitev spominov izpred 16 let. Vesel sem, da lahko pri teh letih igram takšen tenis," je še povedal Nole.

Novak Đoković si vedno vzame nekaj časa za navijače. Tudi dan pred tem, ko je izgubil v dvojicah.

Lani je moral zapustiti Avstralijo

Spomnimo, da je Novak Đoković lani v Avstraliji doživljal pravo dramo, saj so ga zaradi neveljavnega vizuma poslali domov. Posledično ni mogel igrati na OP Avstralije. V tem času se je v Avstraliji zamenjala vlada, prav tako so omilili ukrepe za vstop v Avstralijo.

Mnogi, tudi Đoković sam, so se spraševali, kako ga bodo sprejeli Avstralci. Za zdaj kaže, da je devetkratni zmagovalec OP Avstralije še vedno priljubljen v deželi tam spodaj.