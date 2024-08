Đokovića čaka nova naloga

Novak Đoković je na letošnjem OP ZDA dosegel že dva velika mejnika. Izenačil se je z Rogerjem Federerjem po številu zmag na tem turnirju in postal prvi igralec, ki je skupno dosegel 90 zmag na vseh štirih turnirjih za grand slam. Beograjčan, ki je postavljen kot drugi nosilec turnirja, v New Yorku lovi že 25. zmago na turnirjih velike četverice.

Njegov nasprotnik v 3. krogu bo Avstralec Alexei Popyrin. Ta se bo letos že tretjič pomeril z Đokovićem. Čeprav je Popyrin napredoval in zmagal na turnir serije masters v Montrealu, bo moral igrati svoj najboljši tenis, če bo želel premagati Đokovića. Medsebojni izid v zmagah je 3:0.

V dnevnem terminu so bosta udarila dva Američana in mnogi pričakujejo zanimiv dvoboj. Ben Shelton se je zlahka prebil skozi uvodna dva kroga. Izločil je namreč Dominica Thiema in Roberta Bautisto Aguta. Sheltonu očitno največji turnirji ustrezajo, saj je že dosegel nekaj dobrih rezultatov. Tokrat mu nasproti stoji rojak Frances Tiafoe, ki je tudi v dobri formi. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, Ben Shelton pa v zmagah vodi z 2:0.

Zanimivi dvoboji: Ben Shelton (ZDA, 13) - Frances Tiafoe (ZDA, 20)

Novak Đoković (Srb, 2) - Alexei Popyrin (Avs, 28)

Alexander Zverev (Nem, 4) - Tomas Martin Etcheverrry (Arg)

