Đoković popeljal Srbijo v četrtfinale pokala ATP

Teniška reprezentanca Srbije je druga četrtfinalistka pokala ATP, potem ko je v Brisbanu z 2:1 premagala Francijo. S tem si je zagotovila prvo mesto v skupini A, medtem ko se bodo Francozi in Južnoafričani še borili za drugo mesto in možnost preboja v četrtfinale.

Benoit Paire je Franciji sicer prinesel prednost z zmago nad Dušanom Lajovićem s 6:2, 6:7 (6), 6:4. Novak Đoković je nato gladko s 6:3 in 6:2 premagal Gaela Monfilsa in v odločilni igri parov z Viktorjem Troickim premagal Nicolasa Mahuta in Edouarda Roger-Vasselina s 6:3, 6:7 (5), 10:3.

Srbija se bo v zadnjem krogu pomerila s Čilom v dvoboju, ki ne odloča več o ničemer, v četrtfinalu pa bo zaigrala s slabšo od dveh drugouvrščenih ekip, ki se bosta prebili v izločilne boje pokala ATP, kar so lahko tudi Francozi.

V skupini E je Avstrija z maksimalni izidom 3:0 premagala Argentino in se vključila v boj za četrtfinale. Avstrijci morajo sicer v zadnjem krogu s kar najboljšim izidom premagati Poljsko, nato pa čakati na razplet dvoboja Hrvaške in Argentine. Poljakom bi odgovarjala maksimalna zmaga Argentine, saj bi tako osvojili prvo mesto, medtem ko hrvaški teniški vrsti kakršna koli zmaga prinaša prvo mesto v skupini, morda tudi minimalen poraz.

V skupini B sta do drugih zmag prišli Španija in Japonska in bosta v sredo v medsebojnem obračunu odločali o zmagovalcu skupine in neposredni uvrstitvi v boje na izpadanje. No, tudi poražena reprezentanca iz tega dvoboja bo imela dobre možnosti za uvrstitev v četrtfinale, glede na to, da so Španci dvakrat zmagali s po 3:0, Japonci pa so od šestih dvobojev izgubili le enega.

