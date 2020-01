Avstralci prvi četrtfinalisti ATP pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska moška teniška reprezentanca je prvi četrtfinalist ATP pokala. Prvo mesto v skupini F si je krog pred koncem predtekmovanja zagotovila z zmago 3:0 proti Kanadi in po porazu Grčije proti Nemčiji z 1:2.

V Brisbanu sta se srečali ekipi, ki sta prva obračuna dobili s 3:0. Domači so pred dvobojem ostali brez Nicka Kyrgiosa, ki ni nastopil zaradi bolečin v hrbtu, a ga je uspešno nadomestil John Millman. Felixa Auger-Aliassimeja je ugnal v dveh nizih, zmago je nato domačim zagotovil Alex de Minaur, Denisa Shapovalova je ugnal s 6:7 (6), 6:4 in 6:2.

Z zmago v dvojicah so si Avstralci povsem približali prvemu mestu, dokončno pa jim ga je pomagala osvojiti Nemčija, ki je premagala Grčijo. Nemce je v vodstvo popeljal Jan-Lennard Struff, nato je bil Stefanos Cicipas s 6:1 in 6:4 boljši od Alexandra Zvereva. V dvojicah sta Michail Pervolarakis v super "tie breaku" že vodila s 5:0, nato imela tudi šest zaključnih žogic za zmago, a Andreas Mies in Kevin Krawietz, zmagovalca lanskega mednarodnega prvenstva Francije, sta se izvlekla.

Rusi blizu napredovanja

Blizu napredovanja je tudi Rusija, ki je v Perthu po Italiji premagala še ZDA. Karen Hačanov in Danil Medvedjev sta najprej dobila posamična dvoboja, prvi se je namučil s Taylorjem Fritzom, drugi je gladko ugnal Johna Isnerja, nato pa izgubila dvoboj dvojic.

Danil Medvedjev je dobil posamični dvoboj. Foto: Reuters

Italija je z 2:1 premagala Norveško. Casper Ruud je s 6:2 in 6:2 gladko ugnal 12. igralca sveta Fabia Fogninija, v dvojicah se je Fognini Ruudu, ki je igral skupaj z Viktorjem Durasovicem, oddolžil za poraz. Partner Fogninija je bil Simone Bolelli. Drugo točko je Italiji priigral Stefano Travaglia, ki je v vsega 56 minutah Durasovica ugnal gladko s 6:1 in 6:1.

V skupini C v Sydneyju ima dve zmagi Bolgarija, po Veliki Britaniji je bila boljša tudi od Moldavije. V posamičnih dvobojih je Dimitar Kuzmanov najprej premagal Aleksandra Kozbinova s 6:1 in 7:5, nato pa Grigor Dimitrov Raduja Albota s 6:2 in 6:3. Igra dvojic je bila na koncu nepomembna.

V drugi tekmi skupine je bila Velika Britanija z 2:1 premagala Belgijo.

Preberite še: