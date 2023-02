Denarja je več zunaj igrišč, a …

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zgodba Emme Raducanu, britanske teniške zvezdnice, je mnogim zelo dobro poznana. Leta 2021 je zmagala na OP ZDA in poskrbela za eno največjih senzacij tega športa. Ta uspeh ji je prinesel svetovno slavo, obenem pa tudi velik pritisk, ki ga Raducanujeva ni znala dobro prenesti. To kažejo njeni lanski rezultati in zelo pogoste menjave trenerjev.

Raducanujevo so med drugim označili tudi za dekle za milijardo dolarjev, saj sponzorji čakajo v vrsti, da bi podpisali pogodbo z njo. Mlada igralka je namreč zelo velik magnet za športno občinstvo. Nekateri kritiki menijo, da si preveč časa jemlje za sponzorje in premalo za teniško igro, kar je sama že ostro zanikala.

Preveč družbenih medijev ni dobro

Monica Puig, ki se je lani tekmovalno upokojila, meni, da se je nemogoče odpovedati sponzorjem, vendar je 20-letnico posvarila pred nevarnimi družbenimi omrežji. Te je občutila tudi sama, ko je leta 2016 presenetljivo zmagala na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Emmo Raducanu smo lahko lani videli na turnirju v Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ne smeš se preveč osredotočiti na družbene medije. Ti so sicer odlično orodje za krepitev blagovnih znamk, vendar so lahko tudi zelo slabi. Še posebej za Raducanujevo, ki ji sledi toliko ljudi. Veliko si jih želi, da ji uspe, prav tako je veliko tistih, ki ji tega ne želijo," je za Sky Sports povedala nekdaj 27. igralka sveta.

Povedala je, da bodo vedno ljudje, ki jim ne boste všeč. A kljub temu meni, da ima lahko Emma zelo svetlo prihodnost, če se bo pravilno organizirala, a mora dosledno delati iz dneva v dan in verjeti, da ji lahko spet uspe.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Stvari morajo biti uravnotežene

Dodala je, da Londončanka ne sme povsem zapustiti družbenih omrežij, saj so ta vendarle del športa, in da si z zmago, ki jo je dosegla na OP ZDA, zasluži sponzorje. Ob tem vseeno opozarja, da bi se lahko nekateri sponzorji umaknili, če na igrišču ne bo več dosegala rezultatov.

"Ti posli prinašajo obveznosti in če teh obveznosti ne izpolniš, potem blagovna znamka od vas ne dobi tistega, kar pričakuje. Oni želijo, da se čim večkrat pojaviš na igrišču in promoviraš njihove stvari."

"Več denarja lahko zaslužiš zunaj igrišč kot na igrišču, ampak na igrišču je pomembno, da se posvetiš tenisu. To je namreč tisto, kar te je pripeljalo do tega. To sem videla v svoji karieri, zato to govorim iz izkušenj. Dobro je, da so stvari uravnotežene. Ne pravim, da se ne da delati obojega. Treba je izpolniti pogodbene obveznosti, ampak najprej moraš biti osredotočen na tenis in delo, nato na druge stvari. Gre za to, da si urediš življenje, se držiš urnika in nato najdeš stvari še za druge stvari," je povedala danes 29-letnica iz Portorika.