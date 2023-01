Dekle za milijardo dolarjev še vedno upa

V svojih napovedih je previdna. Foto: Instagram

"Ne pričakujemo preveč"

Prejšnji teden smo lahko pri Emmi Raducanu videli solze, potem ko si je na turnirju v Aucklandu tako poškodovala gleženj, da je njeno igranje na prvem letošnjem turnirju za grand slam pod vprašajem. OP Avstralije se začne v ponedeljek, 16. januarja, ali bo Raducnujeva do takrat pripravljena, pa še ni znano.

"Upamo, da bomo do ponedeljka, oziroma ko se začne turnir, videli, kako in kaj. Gremo iz dneva v dan in ne pričakujemo preveč," je bila v svojih napovedih previdna mlada Britanka.

"Res je bila smola, ker sem se pred sezono odlično počutila in res sem dobro opravila fizične priprave." Foto: Guliverimage

Sama je po nesrečni poškodbi tarnala, da so bila igrišča v Aucklandu nenavadno spolzka in da je ni presenetilo, da se je poškodovala, medtem pa so se organizatorji turnirja branili, da so igrišča v dobrem stanju.

Trenutno 75. igrala sveta je močno upala, da bo v deželi "tam spodaj" izboljšala lanski rezultat, ko se je prebila le do drugega kroga prestižnega turnirja.

"Res je bila smola, ker sem se pred sezono odlično počutila in res sem dobro opravila fizične priprave," je dejala 20-letna Londončanka, ki je v pripravljalnem obdobju sodelovala s kondicijskim trenerjem Andyja Murrayja Jezom Greenom. Predvsem z namenom, da bi bila čim manj poškodovana. "Imela sem nesrečo na igrišču. Ne vem, kaj bi lahko naredila, da bi lahko preprečila to poškodbo," je povedala nekdaj že 10. igralka sveta.

V lanski sezoni je imela veliko težav s poškodbami. Foto: Guliverimage

Po zmagi v New Yorku ni šlo tako, kot so številni pričakovali

Emma Raducanu na lansko sezono nima najlepših spominov, saj se je tudi precej ubadala s poškodbami. Mlada igralka je morala kar petkrat predati dvoboj, ampak se od decembra dobro počuti.

Britanska športna zvezdnica je nase opozorila na OP ZDA leta 2021, ko je senzacionalno osvojila turnir v New Yorku. Postala je namreč prva igralka v zgodovini tega športa, ki se je morala na glavni turnir prebiti skozi kvalifikacije, nato pa je še zmagala na turnirju velike četverice. Številni so od nje veliko pričakovali, a od tiste senzacije je šla njena rezultatska krivulja samo še navzdol.

Zanjo je veliko zanimanje sponzorjev. Foto: Guliverimage

"Ona je vse tisto, kar bi si trenutno želela vsaka blagovna znamka"

Po tem uspehu je postala pravi magnet za blagovne znamke, saj so sponzorji nanjo čakali v vrsti. Strokovnjaki trženja so dejali, da ne pomnijo takšnega zanimanja za katero športnico ali športnika. Nekateri so ji celo očitali, da se je preveč posvečala sponzorjem namesto treningom, kar je sama odločno zanikala.

"V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima več kulturnih korenin. Ona je vse tisto, kar bi si vsaka blagovna znamka trenutno želela. A bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je za SunSport pred časom povedal Mark Borkowski.

Preberite še: