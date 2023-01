V joku končala dvoboj

Zmagovalka OP ZDA leta 2021 je v solzah končala dvoboj ASB Classic proti Slovakinji Viktorii Kuzmovi. Prvi set je dobila s 6:0, drugega nato izgubila s 5:7, pred začetkom odločilnega pa je že prejela zdravniško pomoč. Po dveh točkah tretjega niza je nato predala dvoboj, saj so bile bolečine v gležnju prevelike, da bi lahko nadaljevala.

Heartbreak for Emma Raducanu 💔



