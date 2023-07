Danes dvoboj, ki so ga mnogi čakali

Carlos Alcaraz in Holger Rune sta igralca, ki sta prihodnost svetovnega tenisa. Igralca, ki sta v mladinskih letih skupaj igrala v dvojicah, bosta tokrat v četrtfinalu najbolj prestižnega turnirja prekrižala loparje. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja. Prvega je na turnirju Next Gen ATP Finals zmagal Španec, leta 2022 na turnirju v Parizu pa je Alcaraz dvoboj predal.

Carlos Alcaraz in Holger Rune, ko sta kot mladinca skupaj igrala v dvojicah.

Carlos Alcaraz and Holger Rune playing doubles together at 13 years of age 😍 (via @LesPetitsAs) pic.twitter.com/HebOK9bnwL — Luigi Gatto (@gigicat7_) July 10, 2023

Drugi četrtfinalni dvoboj bosta igrala Danil Medvedjev, tretji nosilec turnirja, in presenečenje letošnjega turnirja Američan Chris Eubanks, trenutno 43. igralec sveta. To je zanj šele prvi turnir v Wimbledonu in prvi četrtfinale turnirja za grand slam. Do zdaj sta igrala en medsebojni dvoboj. Letos v Miamiju je bil boljši Rus.

Wimbledon, četrtfinale Carlos alcaraz (Špa, 1) – Holger Rune (Dan, 6)

Danil Medvedjev (Rus, 3) - Chris Eubanks (ZDA)

