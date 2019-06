Čudežna Hrvatica lovi polfinale na OP Francije

Ljubitelji hrvaškega tenisa so na trnih, potem ko bo v torek igrala Petra Martič in ima veliko možnosti, da se uvrsti v polfinale največjega teniškega turnirja na pesku. Njena nasprotnica bo Marketa Vondrousova, 44. igralka sveta. Igralki sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje in vse je dobila 28-letna Splitčanka.

Še tretjič se bosta med seboj pomerili Sloane Stephens in Johanna Konta. Stephensova se je lani prebila do finala pariškega turnirja in kar nekaj možnosti ima, da ta uspeh letos ponovi. Američanka se bo morala v četrtfinalu zelo potruditi, če bo želela premagati Johanno Konto. Oba medsebojna dvoboja je namreč dobila Britanka. Nazadnje je Stephensovo premagala letos na turnirju v Rimu.

