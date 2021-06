Cicipas nekaj minut pred finalom izvedel za smrt babice

Cicipas je na Instagramu objavil, da svojo prvo uvrstitev v finale velikih slamov posveča babici, očetovi mami. "Nekaj minut pred odhodom na igrišče sem izvedel, da je ljubljena babica izgubila boj za življenje. Modra ženska, katere vera v življenje in njeno darovanje za potrebe drugih se ne moreta primerjati z nobeno drugo osebo, ki jo poznam," je zapisal Cicipas.

"Prepričan pa sem, da je na svetu več takih ljudi, kot je bila ona. Taki ljudje vas naredijo žive, vam pomagajo, da sanjate svoje prave sanje," je dodal grški tenisač.

Nekateri ga uvrščajo med možne naslednike trojice velikanov: Srba Đokovića, Švicarja Rogerja Federerja in Španca Rafaela Nadala.

"Življenje niso le tekme, zmage in porazi. Pomembno je uživati vsak trenutek posebej, sam s seboj ali z drugimi. Živeti polno življenje brez res slabih stvari in zavračanja. Dviganje pokalov in slavja so pomembna, niso pa vse," je menil Cicipas.