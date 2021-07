Če bi držala statistika, se Đokoviću ne piše dobro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na wimbledonski travi bo v nedeljo ob 15. uri na sporedu veliki finale, kjer se bosta med seboj pomerila Novak Đoković in Matteo Berrettini. Ali bo Đoković slavil še šestič, ali pa bomo dobili novega wimbledonskega zmagovalca? Ko je Nole nazadnje v finalu turnirja za grand slam igral proti 9. igralcu sveta, je izgubil.

Matteo Berrettini, trenutno deveti igralec sveta, piše zgodovino italijanskega tenisa, saj je prvi Italijan, ki se je uvrstil v finale Wimbledona. Zadnji italijanski igralec, ki je zmagal na turnirju za grand slam je Adriano Panatta. Ta je slavil že davnega leta 1976 na OP Francije.

Novak Đoković v Wimbledonu lovi šesto zmago in skupno že dvajseto na turnirjih za grand slam. V primeru zmage bi se v zmagah na turnirjih velike četverice izenačil z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom. To bila njegova letošnja že tretja zaporedna lovorika na turnirjih za grand slam.

Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja. Statistika je na strani Srba, ki je dobil oba dvoboja. Zadnjega je dobil na letošnjem OP Francije.

Novak Đoković je nazadnje v finalu turnirja za grand slam proti devetemu igralcu sveta igral leta 2015 na OP Francije. Njegov nasprotnik je bil Stan Wawrinka, ki je ga je premagal po treh nizih. Lahko kaj podobnega uspe 25-letnemu Berrettiniju?