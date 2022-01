Čas je za Tamaro Zidanšek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tamara Zidanšek je na letošnjem OP Avstralije kot 29. nosilka turnirja. Njena nasprotnica v uvodnem krogu bo Arantxa Rux, trenutno 65. igralka sveta. Nizozemka in naša igralka sta do zdaj igrali en medsebojni dvoboj. Leta 2020 je bila v Linzu boljša sedem let starejša Arantxa Rux.

Tamara se je na OP Avstralije najdlje prebila do drugega kroga. Konjičanka je že veliko bolj izkušena, saj se je lani na OP Francije senzacionalno prebila do polfinala. Kot je povedala pred sezono, ne bo branila svojih rezultatov, ampak bo letos napadala še višje.

Prvič bo na avstralskem turnirju igrala Emma Raducanu. Mlada Britanka je lani poskrbela za eno največjih senzacij v tenisu, potem ko je zmagala OP ZDA. Njena nasprotnica bo Američanka Sloane Stephens, nekdaj že tretja igralka sveta. Vsekakor se nam obeta zanimiv dvoboj.

Tretja nosilka turnirja Garbine Muguruza bo igrala proti Francozinji Clari Burel.