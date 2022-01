Bomo še drugič videli "sprehod" Nadala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem krogu prvega letošnjega turnirja za grand slam nismo videli večjih presenečenj. Še drugič bomo na delu spremljali Rafaela Nadala, ta se je brez težav prebil v naslednji krog. Španca v drugem krogu čaka kvalifikant Yannick Hanfmann, za katerega je to šele prvi nastop v glavnem delu OP Avstralije. Igralca sta med seboj igrala leta 2019 v Parizu, kjer je bil po treh nizih boljši Nadal. Ta je tudi tokrat prepričljiv favorit.

Aleksander Zverev, tretji nosilec turnirja, bo v drugem krogu igral proti domačinu Johnu Millmanu. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja. Oba sta se tesno končala v korist Zvereva. Bo tesno tudi pod avstralskim soncem?

Carlos Alcaraz, mladi igralec, se je v drugi krog prebil brez težav. Zdaj ga čaka veliko zahtevnejši nasprotnik. To bo Dušan Lajović, ki je v prvem krogu igral pet nizov. Za Španca in Srba bo to prvi medsebojni dvoboj.