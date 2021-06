Bomo gledali sanjski polfinale med Đokovićem in Nadalom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moškem delu OP Francije se obetata dva izjemno zanimiva dvoboja. Po njih pa bo tudi znano, ali se bosta v polfinalu udarila Novak Đoković in Rafael Nadal.

Da bi lahko gledali sanjski polfinale, bosta morala tako Srb kot tudi Španec zmagati. Rafaela Nadala v četrtfinalu čaka Argentinec Diego Schwartzman, trenutno deseti igralec sveta. Medsebojna statistika je povsem na strani Majorčana, ki v Parizu lovi že svojo 14. zmago. Rafa do četrtfinala ni oddal še nobenega niza.

Novaka Đokovića pa v četrtfinalu čaka Italijan Matteo Berrettini, ki se do letos na OP Francije ni prebil dlje kot do tretjega kroga. Igralca sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Takrat je bil boljši Beograjčan.