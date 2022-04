Bo pri 18 letih in s svojo poštenostjo pisal zgodovino? #video

Vrhunec letošnjega turnirja serije masters bo nekoliko drugačen, udarila se bosta Casper Ruud, osmi nosilec turnirja, in španska senzacija Carlos Alcaraz. Igralca imata nekaj skupnega. Nihče od njiju še ne ve, kako je zmagati turnir v Miamiju.

Casper Ruud je dokazal, da ni samo igralec za peščene podlage. Foto: Guliverimage

Norvežan marsikomu zaprl usta

Ruud je priznal, da si ni predstavljal, da bo svoj prvi finale turnirja serije masters igral na trdi podlagi, a bo ta izziv sprejel z odprtimi rokami. Norvežan je do zdaj igral v devetih finalih in kar osem od teh je igral na peščeni podlagi. Tokrat pa je zaprl usta tistim, ki so menili, da vrhunski tenis lahko igra samo na pesku.

"Mislim, da lani, ko sem igral 4. krog OP Avstralije, sem dobil še več samozavesti na trdi podlagi," je razkril Ruud. Ta je sploh prvi Norvežan, ki se je uvrstil v finale turnirja serije masters. "Na trdih igriščih se nikoli nisem slabo počutil. Zdi se, da je moja igra bolj prilagojena za igro na pesku, a zdaj sem tukaj v finalu. Mislim, da je tudi moja miselnost nekoliko drugačna," je povedal 23-letnik, ki ima v svoji vitrini že sedem turnirskih zmag in je v polfinalu Miamija nekoliko presenetljivo premagal Aleksandra Zvereva, 4. igralca sveta.

V letošnji sezoni je moral Alcaraz le dvakrat položiti lopar pred nasprotnika. Foto: Guliverimage

Njegova naslednja naloga prav tako ne bo lahka. Nasproti mu bo stal šele 18-letni Carlos Alcaraz, ki bi lahko postal najmlajši zmagovalec v zgodovini turnirja v Miamiju. Alcaraz je v polfinalu premagal Poljaka Huberta Hurkacza, lanskega zmagovalca tega turnirja. Ob tem je pokazal, za kako velikega in poštenega igralca gre. Po napačni sodniški odločitvi je sam predlagal, da se točka ponavlja.

"Trenutno je prisotnih veliko čustev. To je nekaj, kar sanjaš že kot otrok," je po uvrstitvi v finale povedal Carlos. "Res je lepo biti tukaj v finalu in rad igram tukaj. Občinstvo je neverjetno. V finalu bom igral tako kot v prvem krogu. Poskusil bom brzdati svoje živce. Užival bom in vem, da bo to lep finale," je še dejal eden največjih talentov na turneji, ki je pri 18 letih že vajen velikih dvobojev.

Things you love to see 👏



Brilliant sportsmanship from @alcarazcarlos03 in his #MiamiOpen semi-final vs Hurkacz! pic.twitter.com/fPl0dXWiIM — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2022

Norvežan upa, da bo njegov nasprotnik kaj grešil Se bo Casper Ruud tokrat mlademu Špancu maščeval za lanski poraz? Foto: Guliverimage

Pokazal je že, da se zna spoprijeti z veliki pritiski. To je pokazal ravno v Miamiju, ko je premagoval izjemne nasprotnike. Pod njegovo igro je med drugim "padel" tudi Stefanos Cicipas. Da bo letos eden najbolj vročih igralcev, je pokazal že z zmago na letošnjem turnirju serije 500 v Rio de Janeiru. Že dovolj zgovoren podatek je, da ima v letošnji sezoni razmerje zmag in porazov 17–2.

"Mislim, da lahko vsi vidimo, kako nadarjen igralec je in tenis zelo dobro razume. Ve, kdaj uporabiti določene udarce in kdaj ne. Ko igra na visoki ravni, je izjemno dober. Igra tudi zelo tvegano in pogostokrat ima takšne udarce. Upam, da bo proti meni kakšne zgrešil. Lani sem igral proti njemu in mislim, da je igral zelo dobro. Komaj sem imel kakšno priložnost," je povedal Ruud.

Igralca sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Lani je bil na turnirju na pesku v Marbelli boljši Alcaraz (6:2, 6:4).