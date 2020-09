Bo Novak Đoković še enkrat spisal zgodovino?

Novak Đoković bi v primeru zmage nad Argentincem dosegel svojo 36. zmago na turnirjih serije masters in tako prehitel Rafaela Nadala, s katerim sta bila do zdaj izenačena.

Foto: Reuters

Novak Đoković in Diego Schwartzman sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje in vse štiri je dobil prvi igralec sveta. Nole je tudi v tem dvoboju favorit, a je Schwartzman proti Nadalu pokazal izjemno igro, tako da si lahko obetamo še en zanimiv dvoboj.

"Diego je proti Nadalu igral dvoboj svojega življenja … Bil je izjemen. To samo dokazuje, da je vse mogoče, to je pokazal proti Nadalu. Njega je namreč najtežje premagati na pesku in je za nas igralce največji izziv. To, da ga je premagal v dveh nizih, samo dokazuje njegovo kakovost," je pred dvobojem povedal 33-letni Beograjčan.

Foto: Reuters

Vem, da ga lahko premagam

Diego Schwartzman ima možnost, da se prvič v karieri uvrsti med najboljših deset teniških igralcev na svetu, prav tako pa osvoji največji turnir v svoji karieri. S tem bi se Diegu uresničili dve veliki želji. "Vem, da je zelo težko in da bom moral igrati več kot na 100 odstotkih. Ne želim reči, da je nemogoče, ker ni nemogoče. Vem, da ga lahko premagam, ampak bo zelo težko," pa je povedal 28-letnik.