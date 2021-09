Bo Medvedev izkoristil odprto pot do finala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na OP ZDA se začenjajo dvoboji osmine finala. Rus Daniil Medvedev, ki na letošnjem turnirju zares blesti, se v spodnji polovici žreba vse do finale ne more več srečati z igralcem iz najboljše deseterice. A vseeno ga na poti do finale čaka še kar nekaj ovir, prva že danes, ko mu bo nasproti stal Britanec Daniel Evans.