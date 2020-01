Blaž Kavčič se, kot trenutno kaže, vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo je bilo na delu kar nekaj slovenskih igralcev. Edini, ki je bil uspešen, je bil Blaž Kavčič, ta je na začetku leta v dobri formi. Posloviti so se morali Tamara Zidanšek, Katarina Srebotnik in tudi Blaž Rola.

Blaž Kavčič nam je pred časom dejal, da se prvič po dolgem času dobro počuti in da je zdrav. To kaže tudi na teniških igriščih, potem ko se je prebil v tretji krog turnirja serije Challenger v Novi Kaledoniji. Ljubljančan je v drugem krogu premagal Britanca Jaya Clarka (6:4, 6:2), trenutno 154. igralca sveta. V osmini finala ga čaka Italijan Thomas Fabbiano, peti nosilec turnirja in 111. igralec sveta.

Foto: Gulliver/Getty Images

Potem ko je druga najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek z zmago odprla novo sezono na turnirju WTA v Aucklandu, ko je izločila šesto nosilko Švedinjo Rebecco Peterson, je nastope končala v drugem krogu. Iz nadaljevanja jo je izločila 25-letna Američanka Jessica Pegula, 82. igralka sveta, ki je zmagala s 6:2 in 6:3.

V dvojicah je prav tako na turnirju v Aucklandu izpadla Katarina Srebotnik. Srebotnikovo in Avstralko Monique Adamczak sta premagali Belgijki Kirsten Flipkens in Alison Van Uytvanck s 7:6 (5), 4:6 in 10:6.

Svoj nastop je končal tudi Blaž Rola. Ptujčan je moral na turnirju Cahllenger v Canaberri priznati premoč Nemcu Dominiku Koepferju, ki ga je premagal z izidom 6:4, 3:6, 6:0.

Foto: Gulliver/Getty Images

Bedene na delu v petek, ko ga čaka Stan Wawrinka

Uspešno je sezono začel tudi Aljaž Bedene, trenutno naš najboljši teniški igralec, ki igra v Dohi. Bedene se je že včeraj prebil v četrtfinale, kjer ga v petek čaka Stan Wawrinka, prvi nosilec turnirja.

Izidi: