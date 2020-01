Dekleta imajo tokrat višje cilje, vrača se tudi Zidanškova

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo od 5. do 8. februarja v Luksemburgu še tretje leto zapored nastopila v 1. evroafriški skupini Pokala Federacij. Slovenski kapetan, Andrej Kraševec, je v reprezentanco vpoklical Tamaro Zidanšek (64. WTA), Kajo Juvan (126. WTA), Dalilo Jakupović (181. WTA), Niko Radišič (533. WTA) in Pio Lovrič (953. WTA).

Začetek februarja odhajajo v Luksemburg

Slovenska ekipa bo v Esch-sur-Alzette odpotovala 2. februarja. Nacionalni teniški center v Luksemburgu bo eno od dveh prizorišč v 1. evroafriški skupini. V Luksemburgu bodo poleg Slovenije in domače reprezentance nastopale še reprezentance Poljske, Srbije, Švedske in Turčije, v Estoniji pa bodo zbrane reprezentance Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Estonije, Grčije, Italije in Ukrajine. Slovenija je od vseh 13 reprezentanc na lestvici uvrščena najnižje in sicer na 51. mestu.

Kaja Juvan bo tudi članica slovenske ekipe. Foto: Ana Kovač

Kakšen je potek tekmovanja?

V Luksemburgu se bo šest reprezentanc razdelilo v dve skupini po tri. Žreb bo opravljen naslednji teden. Zadnjeuvrščeni ekipi obeh skupin se bosta med seboj pomerili za obstanek. Prvouvrščena ekipa skupine A se bo v polfinalu pomerila z drugouvrščeno iz skupine B, drugouvrščena iz skupine A pa s prvouvrščeno iz skupine B. Zmagovalca obeh dvobojev bosta napredovala v nadaljevanje tekmovanja, kjer se bosta pridružili še dve najboljši ekipi iz estonskega dela tekmovanja (tudi tam bodo ekipe razdeljene v dve skupini). Ob teh štirih evropskih reprezentancah bodo nato v kvalifikacijah za svetovno skupino nastopile še dve iz azijsko-oceanijske skupine in dve iz ameriške skupine. Ta del tekmovanja bo na sporedu aprila.

Tudi tokrat bo ekipo vodil Andrej Kraševec.

Naj spomnimo, da so Slovenke lani igrale v angleškem Bathu in po treh porazih v skupinskem delu nato zmagale v boju za obstanek proti Gruziji. Cilji so tokrat višji, saj se po lanski odsotnosti vrača Tamara Zidanšek.

Slovenija ima v medsebojnih dvobojih pozitiven izkupiček z Luksemburgom (4:0), Poljsko (3:0), Švedsko (3:1). S Srbijo je izid na medsebojnih tekmah 2:2, s Turčijo pa Slovenija še ni igrala.

Največji uspeh ženske reprezentance sega v leto 2003, ko so slovenska zlata teniška dekleta (Katarina Srebotnik, Tina Pisnik, Maja Matevžič in Tina Križan) v prvem kolu svetovne skupine premagale Argentinke, nato pa v teniškem spektaklu v Portorožu v četrtfinalu izgubile proti Rusinjam. Slovenke so bile nazadnje članice svetovne skupine leta 2012.