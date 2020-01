Tamara Zidanšek je izločila šesto nosilko turnirja

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, ki na lestvici WTA zaseda 64. mesto, je z zmago začela novo sezono. V prvem krogu turnirja v Aucklandu je po dveh podaljšanih igrah ter dveh urah in 18 minutah s 7:6 (7) in 7:6 (5) premagala šesto nosilko, Švedinjo Rebecco Peterson, sicer 44. igralko sveta. Danes bo na igrišče stopil tudi Aljaž Bedene.

Obe igralki nista najbolje servirali, saj sta skupaj izgubili kar štirinajst iger na svoj servis.

V drugem krogu 250.000 dolarjev vrednega turnirja 22-letno Zidanškovo čaka Američanka Jessica Pegula, 82. igralka sveta, ki je v prvem krogu s 6:0 in 6:4 premagala rojakinjo Catherine Bellis.

Aljaž Bedene bo danes prvič stopil na igrišče. Foto: Reuters

Sezono začenja tudi Aljaž Bedene

Aljaž Bedene, trenutno najboljši slovenski teniški igralec, začenja sezono v Katarju. Njegov nasprotnik je Šved Mikael Ymer, s katerim sta enkrat že igrala. Lani je bil boljši švedski igralec.

Foto: Gulliver/Getty Images

Teniški reprezentanci Japonske in Hrvaške sta na ATP pokalu, ki poteka v Avstraliji, še drugič zmagali. Japonci so v skupini B z 2:1 v zmagah premagali Gruzijce, Hrvati pa v skupini E z 2:1 Poljake. Do prve zmage so prišli Južnoafričani, ki so s 3:0 nadigrali Čilence.

V Brisbanu v skupini A, kjer igrata še Srbija in Francija, so Južnoafričani dobili vse tri dvoboje. Posamična dvoboja sta zmagala Lloyd Harris in Kevina Anderson, ki sta bila boljša od Nicolasa Jarryja oziroma Cristiana Garina. Harris je zmagal s 6:4 in 6:4, Anderson pa s 6:0 in 6:3. Dvoboj dvojic sta proti Garinu in Jarriju dobila Raven Klaasen in Ruan Roelofse z 1:6, 6:3 in 10:7.

V Perthu so Japonci, kljub temu da igrajo brez svojih prvih dveh igralcev Keija Nishikorija in Yasutake Uchiyamaja, še drugič zmagali. Go Soeda je Aleksandra Metrevelija premagal s 4:6, 6:3 in 6:2, Yoshihito Nishioka pa Nikoloza Basilašvilija s 6:2 in 6:3. Gruzijca Aleksandre Bakši in Zura Tkemaladze sta potem dobila dvoboj dvojic proti japonski navezi Ben McLachlan/Toshihide Matsui s 6:2 in 6:4. V skupini B igrata še Španija in Urugvaj.

V avstralski prestolnici je Hrvaška po Avstriji premagal še Poljsko. Marin Čilić je Hrvaški prinesel točko iz posamičnega dvoboja, ki ga je proti Kacperju Zuku dobil s 7:6 (8) in 6:4. Potem je Poljak Hubert Hurkacz s 6:2 in 6:2 ugnal Borno Čorića, hrvaško zmago pa sta med dvojicami potrdila Ivan Dodig in Nikola Mektić, ki sta s 6:2 in 6:1 premagala poljsko navezo Hubert Hurkacz/Lubasz Kubot. V skupini E je še Argentina, piše STA.

