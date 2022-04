Bi bil tenis brez njih res dolgočasen? #video

Sama meni, da je dobro, da so v tenisu igralci, kot sta na primer Nick Kyrgios in Aleksander Zverev, a ob tem poudarja, da ne sme priti do nespoštljivega obnašanja. Vsekakor pa so dobrodošli čustveni izlivi igralcev, saj te gledalci radi vidijo.

Se še spomnite, ko je Zverevu počil živec?

V zadnjem času smo lahko videli, kako so na turnirju izključili Aleksandra Zvereva, potem ko mu je "počil živec" in je z loparjem začel udrihati po stolu glavnega sodnika. Nick Kyrgios je v svojem besu na turnirju v Indian Wellsu vrgel celo lopar in pri tem skoraj zadel pobiralca žogic. Na turnirju v Miamiju pa smo ga lahko videli, kako se je prepiral s sodnikom in bil zato tudi kaznovan.

Nick Kyrgios pogostokrat izgubi živce. Foto: Guliverimage

Čustva so dobra, samo ne smejo biti žaljiva

"Sama sem bila na igrišču zelo čustvena, ampak tega nisem nikoli usmerjala na sodnika, le proti sebi. V obdobju Johna McEnroeja in Jimmyja Connorsa je bilo skoraj normalno, da si se sporekel s sodnikom. Pozneje je prišlo obdobje z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom, ki sta se vedno obnašala športno in pošteno. A če vsi igrajo po pravilih in ne odstopajo od tega, postane dolgočasno."

"Mislim, da čustva niso slaba, vendar ne smejo biti žaljiva in morajo ostati v določenih okvirjih. Če je tega preveč, ne moreš igralcev odstraniti.

Tudi Anke Huber je bila zelo čustvena na igrišču. Foto: Guliverimage

Čeprav je danes 47-letna Nemka obsodila dejanje Zvereva v Acapulcu, pa želi, da bi ljudje na to gledali širše, zato je dejala, da morda za izbruhe niso vedno krivi samo igralci. "To, kar je Zverev naredil v Acapulcu, je bilo nekaj ekstremnega in nihče ne želi videti česa podobnega. V mojih očeh to ni bil njegov pravi obraz. Dan pred tem je namreč igral od petih zjutraj, zato je včasih treba pogledati tudi okoliščine, saj je bil fizično povsem izčrpan. Vseeno to ni opravičilo," je za Eurosport povedala Anke Huber.

"To se potem odraža na igrišču. Manj je spoštovanja, ampak to je nasploh težava. Vprašanje je, kako bodo ravnala združenja. Takšnih izbruhov ne smejo dovoliti. Treba je postaviti mejo."

Bodo teniški sodniki zdaj res ostrejši do igralcev? Foto: Guliverimage

Kazni bodo ostrejše

Združenje ATP je že naredilo prvi korak. Sodniki bodo od zdaj ostreje kaznovali grdo obnašanje teniških igralcev na dvobojih. ATP pripravlja tudi spremembe pravilnika, s katerim želi ostreje kaznovati "serijske" kršitelje.

"Sodniki so dobili navodilo, naj strožje upoštevajo pravilnik o obnašanju igralcev, s čimer bodo začeli takoj, ko se začne sezona na pesku," je zapisal predsednik ATP Andrea Gaudenzi.