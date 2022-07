V Zadru rojena Američanka ugnala drugo igralko sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška teniška igralka hrvaškega rodu Bernarda Pera je prejšnji teden v Budimpešti dosegla prvo turnirsko zmago v seriji WTA, vajo pa je ponovila še v tem tednu in osvojila turnir v Hamburgu z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. V današnjem finalnem obračunu je bila 27-letna Pera boljša od prvopostavljene Estonke Anett Kontaveit s 6:2 in 6:4.

V Zadru rojena Američanka je za zmago nad trenutno drugo igralko na jakostni lestvici WTA potrebovala uro in 14 minut.

Izid:

- Hamburg, WTA (251.750 dolarjev):

- polfinale:

Bernarda Pera (ZDA) : Anett Kontaveit (Est/1) 6:2, 6:4.

Italijansko-norveški finale v Gstaadu

Italijan Matteo Berrettini in Norvežan Casper Ruud sta finalista teniškega turnirja ATP v švicarskem Gastaadu. Drugopostavljeni Berrettini je v današnjem prvem polfinalnem obračunu premagal Avstrijca Dominica Thiema s 6:1 in 6:4, medtem ko je bil prvopostavljeni Ruud v drugem boljši od Španca Alberta Ramos-Vinolasa s 6:2 in 6:0.

Italijan Matteo Berrettini bo v finalu teniškega turnirja v Gastaadu igral proti Norvežanu Casperju Ruudu. Foto: Guliverimage

Visokorasli Italijan bo v nedeljo v Švici, kjer je nagradni sklad 597.900 evrov, naskakoval svojo osmo turnirsko zmago in drugo v Gstaadu po letu 2018, Ruud pa deveto zmago. V tej sezoni je že zmagal na dveh turnirjih na peščeni podlagi v Ženevi in Buenos Airesu, na odprtem prvenstvu Francije v Parizu pa je v finalu klonil proti Špancu Rafaelu Nadalu.