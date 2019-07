Benitez le dva dneva brez pogodbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je danes poročala britanska radiotelevizija BBC, se je 59-letni strateg dogovoril za sodelovanje s kitajskim Dalian Yifangom.

Benitezu in njegovim zastopnikom se z angleškim klubom ni uspelo dogovoriti za novo pogodbo. Nove tekmovalne izzive bo iskal na Daljnem vzhodu v kitajskem nogometu.

Newcastlu se je Španec pridružil leta 2016, a mu ga takrat ni uspelo obdržati med elito, že v naslednji sezoni pa ga je vanjo vrnil in nato v zadnjih dveh sezonah osvojil 10. in 13. mesto.

Pred Newcastlom je bil Benitez trener Liverpoola, Chelseaja in Reala Madrida. Na njegovem seznamu trenerskih zaposlitev pa so tudi Real Valladolid, Osasuna, Valencia, milanski Inter in Napoli.

Pogodba vredna 13,4 milijona evrov

Po poročanju BBC je Benitez takoj po koncu pogodbe s srakami sprejel 13,4 milijona evrov vredno pogodbo na leto, ki so mu jo ponudili predstavniki Daliana. Za kitajski klub igrata Belgijec Yannick Carrasco in Ganec Emmanuel Boateng, za katerega so Kitajci Levanteju izplačili 11 milijonov evrov vredno odškodnino.

Kitajci so februarja podpisali tudi 13 milijonov evrov vredno pogodbo s Slovakom Marekom Hamšikom, ki je igral pod Benitezovim vodstvom v Napoliju med letoma 2013 in 2015.

Benitez je ligo prvakov osvojil leta 2005 z Liverpoolom. Z Valencio je osvojil še dva naslova španskih državnih prvakov in pokal Uefe. Z Napolijem je v sezoni 2013/14 osvojil italijansko prvenstvo, sezono pred tem je s Chelseajem osvojil evropsko ligo.