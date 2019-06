Bedene uspešno čez prvo oviro v Queensu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je na teniškem turnirju ATP v londonskem Queensu prebil v drugi krog tekmovanja. Slovenec je v prvem krogu s 3:6, 6:4 in 6:4 odpravil Avstralca Alexa de Minaureja. Bedene, ki je Avstralca ugnal v uri in 53 minutah, bi moral na igrišče stopiti že v torek, a so bili organizatorji zaradi obilnega dežja primorani vse torkove dvoboje prestaviti na sredo.