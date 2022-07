Avstralskega tenisača Lleytona Hewitta, dvakratnega zmagovalca turnirjev za grand slam in nekdanjega prvega igralca sveta, so na slovesnosti na turnirju v ameriškem Newportu, ki so jo zaradi epidemije covida-19 lani prestavili, sprejeli v mednarodno teniško hišo slavnih.

Foto: Reuters

Enainštiridesetletnik lani zaradi epidemije ni mogel dopotovati iz Avstralije, zato je bil pozornosti deležen leto pozneje.

"Mislim, da sem potreboval to dodatno leto, da sem prišel do ustreznih besed," je dejal Hewitt in med drugim dodal: "To je zame neverjetna čast. Ponosen sem, da sem igral v času dveh super generacij, da sem se meril s Petom Samprasom, Andrejem Agassijem, nato pa še z Rogerjem Federerjem, Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovičem, ob tem pa dobil še dva turnirja za grand slam."

Foto: Reuters

Hewitt je osvojil naslova na US Opnu 2001 in Wimbledonu 2002, skupno zmagal na 30 turnirjih ATP, Avstraliji pa je pomagal osvojiti Davisov pokal v letih 1999 in 2003.

Svoj prvi posamični dvoboj na travi je zmagal prav v Newportu, kjer je leta 2014 dobil tudi svoj zadnji turnir.

V letih 2001 in 2002 je bil prvi igralec sveta, skupno pa je v karieri na turnirjih najvišje ravni zmagal 616 dvobojev, 262 jih je izgubil.