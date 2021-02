Andy Murray sezono začel z zmago

Nekdanji prvi teniški igralec lestvice ATP Murray se je pred načrtovano potjo v Avstralijo okužil z novim koronavirusom, zaradi česar nato ni smel odpotovati na prizorišče letošnjega prvega grand slama, kjer veljajo strogi protikoronski ukrepi.

Murray je sicer v Melbournu kar petkrat nastopil v velikem finalu, vselej pa je ostal praznih rok. Letos tako sploh ni imel priložnosti za nov poskus, namesto v Melbournu pa se pripravlja na vrnitev na veliko sceno na drugorazrednem tekmovanju challenger v Italiji.

Začel je z zmago, s 6:7 (3), 6:2, 6:3 je premagal Nemca Maximiliana Martererja. Za nastop na dvoranskem tekmovanju z nagradnim skladom 45.000 evrov v kraju ob vznožju Alp, ki je 16.000 kilometrov oddaljen od Melbourna, je dobil posebno vabilo prirediteljev.

Murray je sicer pred začetkom tekmovanja ostro napadel tudi britansko teniško zvezo, saj je prepričan, da se je okužil v njenem nacionalnem teniškem centru.

"Nisem se mogel okužiti nikjer drugje, ker že deset tednov nisem zapustil hiše ali nacionalnega teniškega centra, potem pa je bilo tam nekaj pozitivnih primerov. Vsekakor virusa nisem dobil od družine, ker so bili vsi negativni," je dejal Škot.

Iz britanske teniške zveze so v izjavi za javnost zavrnili pomisleke in zapisali, da so uporabili "stroge in ustrezne ukrepe".

