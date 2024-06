"Po operaciji ciste na hrbtenici bo Andy Murray žal odsoten iz Wimbledona. Čim prej se pozdravi, Andy," je združenje ATP sporočilo na družbenem omrežju X.

Murray je načrtoval bržčas zadnji nastop na zanj najbolj uspešnem grand slamu na sveti travi v Londonu. Tam je dvakrat slavil, in sicer leta 2013 in 2016. Ima še naslov na OP ZDA 2012. Je tudi dvakratni olimpijski prvak med posamezniki iz Londona (2012) in Ria de Janeira (2016).

Sedemintridesetletni Škot ima v zadnjih letih ogromno težav s poškodbami, zaradi katerih se spogleduje s koncem kariere. Večkrat je v medijih omenil, da bi lahko bila sezona 2024 zanj zadnja.

Nekdanja številka ena moškega tenisa je doslej v karieri osvojil 46 turnirjev, trenutno pa na lestvici ATP zaseda 129. mesto. Ta teden v Queen'su je moral v sredo zaradi težav s hrbtom predati dvoboj drugega kroga proti Avstralcu Jordanu Thompsonu.