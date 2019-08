Andy Murray izgubil in opustil misel na OP ZDA

Škotski teniški igralec Andy Murray je izgubil prvi dvoboj med posamezniki po vrnitvi v teniško karavano. Na mastersu v Cincinnatiju ga je s 6:4 in 6:4 premagal Francoz Richard Gasquet. Dvaintridesetletni ljubljenec občinstva ni igral vse od januarja in Odprtega prvenstva Avstralije, ko se je bal, da je zanj zaradi poškodbe boka konec kariere.

Po 200-dnevni odsotnosti in operaciji je Andy Murray prejel posebno povabilo za nastop v Cincinnatiju med posamezniki - pred tem je zadnja dva meseca igral le v dvojicah - in to je bil trenutek, ki si ga je želel ovekovečiti za vedno, saj je na igrišče stopil z mobilnim telefonom v roki, s katerim je posnel svoj prihod.

Potreboval bo še nekaj časa, da pride na višjo raven

Richard Gasquet je za zmago nad Škotom potreboval 96 minut. Foto: Reuters A dvoboj je Murray začel zelo živčno in s precej napakami, že takoj mu je tekmec odvzel začetni udarec in povedel z 2:0. Zmagovalec treh grand slamov mu je sicer vrnil z enako mero in izenačil na 2:2, vendar je Gasquet z izjemnim forhendom spet prišel do breaka pri 4:3, nato pa je serviral za prvi niz.

Škotski zvezdnik je javno pokazal nezadovoljstvo s svojo igro in že v prvi igri drugega niza tekmecu ponudil tri nove žogice za break. Triintridesetletni Richard Gasquet, 56. igralec z lestvice ATP, ki se prav tako vrača po poškodbi, je serviral za zmago pri 5:4 in jo dosegel po predolgem forhendu Murrayja, ki je zdržal uro in 36 minut.

"Mislim, da mi je šlo kar dobro. Res je še veliko stvari, za katere si želim, da bi jih naredil boljše, a treba je ostati realen tudi v svojih pričakovanjih. V zadnjih 18 mesecih pravzaprav nisem odigral niti ene takšne tekme. Vem, da bo potrebnega kar nekaj časa, da pridem do ravni, s katero bom zadovoljen," je po dvoboju dejal Murray.

Na US Opnu le v dvojicah

Odločitev o tem, da v New Yorku ne bo nastopil med posamezniki, je sprejel skupaj z ekipo. Foto: Gulliver/Getty Images Po porazu je Murray že napovedal, da na bližnjem Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 26. avgusta, ne bo nastopil med posamezniki, temveč le v dvojicah. Organizatorji ameriškega grand slama so namreč zahtevali, naj odločitev o nastopu sprejme še pred dvobojem z Gasquetom.

"To je odločitev, ki sem jo sprejel skupaj z ekipo. Nisem hotel sprejeti posebnega povabila, saj nisem vedel, kako se bom počutil po dvoboju," je pojasnil nekdanji prvi igralec sveta.

"Med dvobojem z Gasquetom in po njem sicer nisem čutil nobenih bolečin, vendar so bile moje noge zelo težke. In to se še ne bo bistveno spremenilo v nekaj tednih," je še dejal Murray, ki bo na OP ZDA zaigral v dvojicah in mešanih dvojicah.

A že na turnirju ATP v Severni Karolini prihodnji teden se bo spet preizkusil tudi med posamezniki, je še razkril Škot.