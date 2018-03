Američanka po zmagi zaslužila 1,3 milijona dolarjev

Američanka Sloane Stephens je zmagovalka teniškega turnirja v Miamiju z nagradnim skladom 7,9 milijonov dolarjev. V finalu je premagala Jeleno Ostapenko iz Latvije s 7:6 in 6:1.

Za Stephensovo je to šesti naslov na turnirjih WTA, prvi na na takoimenovanih turnirjih Premier Mandatory, ki po pomembnosti sodijo tik za grand slame. Hkrati je to njen prvi letošnji naslov in prvi po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA 2017.

Stephensova, ki še ni izgubila finala na turnirjih WTA, se bo na novi lestvici prvič v karieri povzpela med prvo deseterico, za zmago pa je prejela ček v višini 1,3 milijona dolarjev.

V moškem finalu bosta v nedeljo igrala Nemec Alexander Zverev in domačin John Isner.