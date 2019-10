V živo: Aljaž Bedene na Dunaju lovi četrtfinalno vstopnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene je v prvem krogu turnirja na Dunaju v dveh nizih odpravil 20. igralca sveta Guida Pello. V drugem krogu turnirja bo naš najboljši igralec igral proti Francozu Simonu Gillesu, trenutno 50. igralcu sveta. Igralca sta se do zdaj dvakrat srečala in obakrat je bil boljši Bedene. Nazadnje sta igrala letos na turnirju v Metzu. Bedene se bo na Dunaju boril za svoj drugi četrtfinalni nastop na, potem ko mu je to uspelo že leta 2012.

Stana Wawrinko v Baslu čaka mladi, 21-letni Američan. Foto: Guliver/Getty Images

Prav tako v Baslu poteka turnir, kjer je glavni favorit za zmago Roger Federer, ki ima danes prosto. Kljub temu se obeta kar nekaj zanimivih dvobojev. Med drugim bo igral tudi Stan Wawrinka. Njegov nasprotnik bo Frances Tiafoe.