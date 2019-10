Aljaž Bedene ima na Dunaj lepe spomine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene se je na glavni turnir na Dunaju uvrstil skozi kvalifikacije. V torek ga čaka prvi dvoboj na glavnem turnirju. Njegov nasprotnik v prvem krogu ni lahek, a je zagotovo premagljiv. Ljubljančana tokrat čaka Guido Pella, trenutno 20. igralec sveta, ki je letos prvič osvojil turnir serije ATP.

Argentinec in Aljaž sta do zdaj igrala le medsebojni dvoboj. Lani je bil na turnirju v Umagu boljši Pella, ki je našega igralca premagal po treh nizih (5:7, 6:4, 6:4). Aljaž Bedene ima sicer na turnir na Dunaju lepe spomine. Leta 2012 se je tem prebil do četrtfinala.

V švicarskem Baslu poteka turnir, kjer igra tudi Roger Federer. Ta se je brez težav prebil skozi prvi krog tekmovanja in je danes prost. Vseeno pa bo tudi tam na sporedu nekaj zanimivih dvobojev. Danes bo na igrišče med drugim stopil tudi Aleksander Zverev, drugi nosilec turnirja. Njegov nasprotnik pa bo Taylor Harry Fritz.