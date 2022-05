19-letni Holger Rune do prvega naslova v karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danec Holger Rune je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Münchnu. V finalu je slavil po predaji nizozemskega tekmeca Botica van de Zandschulpa pri rezultatu 4:3 v prvem nizu. To je bila prva turnirska zmaga 19-letnega Danca.

Za oba je bil to sploh prvi nastop v finalu turnirjev na najvišji ravni. Šestindvajsetletni Botic van de Zandschulp je sicer četrtfinalist lanskega OP ZDA v New Yorku, na lestvici ATP pa bo v ponedeljek s 40. napredoval na 31. mesto. Holger Rune, ki je v petek dopolnil 19 let, se bo na lestvici povzpel bodisi na 44. bodisi 45. mesto, odvisno od razpleta finala v portugalskem Estorilu. Je pa nekdanja številka ena med mladinci devetim zmagam na turnirjih challenger zdaj dodala še prvo lovoriko na turnirjih ATP.

München, ATP (534.555 evrov):



Finale:

Holger Rune (Dan) - Botic van de Zandschulp (Niz/8) 4:3 - predaja.