17-letnica navdušuje v Bogoti, Hrvaški veteran v četrtfinalu Houstona #video

Ivo Karlović je za zmago potreboval eno uro in 38 minut. Visokorasli Hrvat, visok je kar dva metra in 11 centimetrov, se bo v četrtfinalu pomeril z Avstralcem Nickom Kyrgiosem, ki je pred tem premagal Bjorna Fratangela. Dvoboj se je končal po treh nizih. Prvega je po podaljšani igri dobil Američan, nato pa je v naslednjih dveh nizih Kyrgios oddal le tri igre.

With the home crowd in her corner, 🇨🇴 @EmilianaArango moves on to the second round of the @CopaWTABogota!



Tops Cepede Royg 6-0, 2-6, 6-4 pic.twitter.com/sfS4KNfveX