Petkratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Boe je bil na predzadnji tekmi v karieri enostavno premalo natančen z orožjem. Na prvem postanku je kljub kazenskemu krogu obdržal vodstvo, kasneje pa je moral v kazenski krog še dvakrat in po petkovi zmagi v sprintu v smučini obdržal drugo mesto.

Svetovni pokal je Boe izgubil v preteklem tednu na Pokljuki, ko je nastopil le na četrtkovi tekmi, nato pa zaradi bolezni odpotoval domov. Tam je 28-letni Laegreid razliko povečal na 104 točke, kolikor znaša tudi po današnji tekmi.

Norveško falango, Skandinavci so v sprintu zasedli prvih pet mest, sta danes na tretjem in četrtem mestu razbila Francoz Quentin Fillon Maillet in Italijan Tommasso Giacomel, oba z enim kazenskim krogom.

Jakov Fak se je po 11. mestu v sprintu boril za deseterico. In po dveh streljanjih je bil prav na desetem mestu, nato pa je do konca nabral še štiri kazenske kroge in nazadoval na 23. mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa se je povzpel za eno mesto in je v predzadnji sezoni v karieri deseti. To bo skušal v nedeljo na tekmi s skupinskim startom potrditi.

Lovro Planko je z orožjem naredil tri napake in se z 58. popravil na 45. mesto.

Izidi, moški, zasledovanje (12,5 km): 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 31:45,0 (0)

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 15,5 (3)

3. Quenbtin Fiullon Maillet (Fra) 23,9 (1)

4. Tommasso Giacomel (Ita) 24,1 (1)

5. Isak Frey (Nor) 1:37,5 (2)

6. Johannes Dale Skjevdal (Nor) 1:46,4 (4)

...

23. Jakov Fak (Slo) 3:11,6 (5)

45. Lovro Planko (Slo) 4:22,5 (3) Skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1236 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1132

3. Eric Perrot (Fra) 851

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 812

5. Tommasso Giacomel (Ita) 790

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 785

...

10. Jakov Fak (Slo) 573

49. Miha Dovžan (Slo) 72

65. Lovro Planko (Slo) 23

73. Anton Vidmar (Slo) 13

Popoldan bo še ženska tekma, tudi s Polono Klemenčič in Anamarijo Lampič.