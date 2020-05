Vlada verjetno v torek o podrobnih ukrepih za zagon treningov

Vlada bo verjetno v torek govorila o podrobnejših ukrepih za zagon treningov in tekmovanj slovenskih športnikov, ki jih je pred prvomajskimi prazniki pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in so jih še danes usklajevali, je povedal Marjan Dolinšek, državni sekretar za šport v kabinetu predsednika vlade.

Na MIZŠ tudi še čakajo na zeleno luč, ki jo mora predlogom dati Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Tudi to naj bi se zgodilo jutri.

Navodila in priporočila so namenjena vsem po zakonu o športu registriranim športnikom, teh je okrog 60.000. Opredeljujejo postopke pred, med in po treningih, v drugem delu pa so posebej opredeljeni še pogoji za kolektivne in individualne panoge, plavanje ter posebna določila za upravljalce in uporabnike športnih objektov.

Športniki in trenerji ter drugi, ki sodelujejo pri treningih, so se znašli pred številnimi vprašanji in dilemami, kako od danes začeti z vadbo, kot je sredi prejšnjega tedna napovedala pristojna ministrica Simona Kustec. Ta je 29. aprila pozno zvečer po seji vlade dejala, da se bodo lahko slovenski športniki od 4. maja lahko začeli vračati na treninge in napovedala tudi možnost uvedbe nekaterih tekmovanj.

"Sproščamo tudi ukrepe za tekmovalni šport. Predvsem bo to možno za individualne tekmovalne športe in pod določenimi varnostnimi pogoji tudi za kolektivne športe. Omogočeno bo tudi tekmovanje v individualnih športih, a brez gledalcev," je tedaj dejala Kustečeva in napovedala začetek treningov 4. maja ter preverjanje varnostnih ukrepov z NIJZ. To se je dogajalo med prvomajskimi prazniki in tudi še danes.