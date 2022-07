V Ljubljani močan turnir v odbojki na mivki za invalide

V prestolnici bo med 30. julijem in 1. avgustom potekal turnir v odbojki na mivki sede in stoje.

V prestolnici bo med 30. julijem in 1. avgustom potekal turnir v odbojki na mivki sede in stoje. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenski športniki invalidi bodo imeli konec julija in v začetku avgusta priložnost, da se na domačem terenu preizkusijo še na enem močnem mednarodnem tekmovanju. Kot so sporočili iz krovne organizacije za šport invalidov, bo v prestolnici med 30. julijem in 1. avgustom potekal turnir v odbojki na mivki sede in stoje.

Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite je v svetu športa invalidov že dolgo uveljavljena kot dobra prirediteljeica velikih tekmovanj, med katerimi so bila tudi EP in SP v namiznem tenisu ter tradcionalni turnir v Laškem.

V poletni sezoni pa bodo na svoj račun prišli tudi odbojkarji na mivki. Ljubljana bo gostila tekmovanje z uradnim nazivom Lidl Slovenija Odprto prvenstvo v paraodbojki na mivki sede in stoje 2022. Na njem se bodo ekipe merile v ženski in moški kategoriji; ženske bodo igrale odbojko na mivki sede, moški pa tako sede kot stoje. Na tekmovanje prihajajo iz 12 držav, skupaj se bo predstavilo 70 igralk in igralcev, v treh dneh bodo odigrali več kot 50 tekem. Prva dva dni bodo tekme v Ludus centru Črnuče, finalni dan 1. avgusta pa na Kongresnem trgu.

Na tekmovanje se je prijavilo sedem ekip v kategoriji moški stoje, kjer bodo igrale tako reprezentance (Slovenija, Slovaška, Italija, Nemčija, Poljska, Kazahstan) kot klubske ekipe (Laktaši Beograd); v moško kategorijo sede se je prijavila sedmerica reprezentančnih in klubskih zasedb (Slovenija, Doboj Beograd, Zagreb, Estonija, Latvija, Madžarska, Brčko), v ženski kategoriji so se prijavile tri ekipe (Slovenija 1 in Slovenija 2, Zagreb Hrabri).

"Mednarodni turnir v paraodbojki na mivki je izjemnega pomena za razvoj te športne panoge tako na lokalni kot tudi mednarodni ravni," pravi direktor tekmovanja, nekdanji paraolimpijec Darko Đurić. Foto: Anže Malovrh/STA

Đurić: Izjemen pomen za razvoj te športne panoge tako na lokalni kot tudi mednarodni ravni

Direktor tekmovanja je nekdanji slovenski paraolimpijec Darko Đurić. "Mednarodni turnir v paraodbojki na mivki je izjemnega pomena za razvoj te športne panoge tako na lokalni kot tudi mednarodni ravni. Na letošnjo izvedbo se vračajo vse ekipe, ki so sodelovale že lani. Vabimo vse, da si v živo ogledajo atraktivne boje v paraodbojki na mivki sede in stoje," je v napovedi tekmovanja dejal Đurić.

"Paraodbojka se v svetu zelo hitro razvija v vseh svojih glavnih disciplinah in našemu gibanju se priključuje vse več držav, klubov in tekmovalcev. V Evropi je oziroma bo letos potekalo kar 11 uradnih tekmovanj v odbojki sede v dvorani in odbojki sede in stoje na mivki. Slovenske ekipe zelo uspešno sodelujejo tako na klubskem kot državnem nivoju in tudi kot organizator Slovenija ne zaostaja. Paraodbojka na mivki kot razmeroma nova disciplina gre s hitrim razvojem po isti poti, kot je šla vsem poznana odbojka na mivki pred dvajsetimi leti. Naslednje leto bo paraodbojka na mivki tudi prvič v programu rednih sredozemskih iger na mivki in to tako sede in stoje," pa je tekmovanje pospremil Branko Mihorko, predsednik Evropske paraodbojkarske zveze.