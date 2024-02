V Kamniku najboljši Lovro Planko, Maruša Mišmaš Zrimšek ter ekipa odbojkaric

Najboljši športniki občine Kamnik v preteklem letu po izboru tamkajšnjega zavoda za turizem in šport so biatlonec Lovro Planko, atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek in odbojkarice Kamnika.

Priznanja za delo v športu so prejeli Vladimir Vučko, Jože Arko, Matej Zupanc in Miro Kregar, zlato plaketo občine Kamnik za 50 let tekmovalnega, organizacijskega in prostovoljnega dela v športu pa je dobil Zvonko Kemperl.

