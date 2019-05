V 24 urah se bo potopil do podvodnega Triglava in povzpel na povsem zimskega očaka #video

Osebni trener Eduard Žalar se bo jutri, 23. maja ob 11.15, v Piranu podal na neverjetno športno pustolovščino. Začel jo bo s potopom do podvodnega Triglava 38 metrov pod morsko gladino in sklenil z s sestopom s povsem zimskega Triglava. Kaj je bistvo podviga, ki ga je poimenoval EDspedicija, in kaj želi z njo sporočiti javnosti?

Eduard Žalar, trener fitnesa z dolgo kilometrino, 23. maja 2019 pripravlja poseben projekt. V 24 urah se bo potopil do najnižje točke v Sloveniji (-38 metrov), prekolesaril 210 kilometrov od Pirana do Pokljuke in se za konec povzpel še na Triglav, ki ga bo, če se bo vse izteklo po sreči, dosegel v času sončnega vzhoda.

Žalar je podvigu, ki je precej več kot samodokazovanje, nadel ime EDspedicija. Gre za iskanje navdiha, ki nas spravi v gibanje in nas tam obdrži, pravi 43-letni Ljubljančan.

"Z navdihujočo zgodbo o življenju želim ljudi spodbuditi k temu, da postanejo aktivni. Ni sicer potrebno, da se tega lotijo v tako ekstremnih oblikah, kot bom to storil sam, pomembno je zgolj to, da si najdejo neki svoj osebni ekstrem, ki jih bo spravil v gibanje. Za kaj takega pa človek običajno potrebuje navdih, nekakšen pospešek." Foto: Nino Denkovski

12 tednov za navdih

Projektu je posvetil 12 tednov, v tem času pa, vsaj upa, pridobil tudi veliko sledilcev, ki jim je njegova pot v navdih.

"Projekta sem se lotil samo zato, ker želim z navdihujočo zgodbo o življenju spodbuditi preostale, da postanejo aktivni. Ni sicer potrebno, da se tega lotijo v tako ekstremnih oblikah, kot bom to storil sam, pomembno je zgolj to, da si najdejo neki svoj osebni ekstrem, ki jih bo spravil v gibanje. Za kaj takega pa človek običajno potrebuje navdih, nekakšen pospešek."

"Verjamem, da je zgodba, ki smo se je lotili mi, točno to. Ravno zato je moj podvig bolj ekstremno obarvan, da človeka premakne, in to EDspedicija vsekakor počne. Nekatere premakne v stilu "O, jaz bi tudi", druge pa v stilu "Vav, si zmešan?" (smeh, op. p.). Premakne pa in to je glavno," poudarja Žalar, ki je prepričan, da nobena akcija, nobeni popusti pri cenah človeka ne angažirajo dolgoročno, to lahko naredi le navdih.

EDspedicijo bo začel s potopom do podvodnega Triglava, 38 metrov pod morsko gladino. Foto: Nino Denkovski

Ideja, ki se je rodila po naključju

Oblika podviga, ki si jo je Žalar zastavil v okviru EDspedicije, je nastala po naključju. "Na Triglav hodim že dolga leta, tudi kolesaril sem že več kot 200 kilometrov, zdaj sem temu priključil še potop na dah. Mislim, da sem s tem zgodbi dodal unikat."

Projekt je bil sprva zastavljen ožje, ko pa so se informacije začele širiti in je ugotovil, da so se tudi drugi začeli angažirati, si je zgodbo želel predstaviti širši javnosti. To je tudi razlog, da je priprave strnil v krajše filme, ki so dostopni na spletu.

Nekaj dni pred zagonom projekta se je zgodil preobrat:

"Vedel sem, da ni dovolj, da naredimo samo reportažo o podvigu, ampak da je bolje, da predstavimo, kaj se dogaja pred tem. Kako je s treningi, mentalno pripravo, prehranjevanjem in podobno."

Dan D

Dan D bo torej jutri, 23. maja. "Vse skupaj se bo začelo s potopom do podvodnega Triglava okrog 11.15, sledil bo prestop na kolo, s katerim bom skušal čim prej prikolesariti do Pokljuke, kamor želim priti nekje do 21. ure ali 21.30. Cestno kolo bom potem zamenjal za gorsko in skušal priti čim višje. Sledil bo vzpon do Kredarice, opremljanje z alpinistično opremo, in nato še vzpon na Triglav.

Foto: Nino Denkovski

Glede na to, da se bo vzpon na Triglav zaradi težkih razmer zavlekel (projekt pa si želi končati v 24 urah, op. p.), bom poskušal nekaj časa pridobiti na prehodih iz ene v drugo disciplino ter na kolesu, kar pa je lahko dvorezen meč. Hitro se lahko zgodi, da bi bil prehiter, to pa bi se pozneje poznalo pri utrujenosti," o morebitnih scenarijih razmišlja sogovornik.

Žalar v zimskih razmerah še ni hodil po visokogorju, mu je pa všeč, da bo projekt dobil tudi nekaj alpinističnega pridiha. Za varnost bodo skrbeli tudi trije gorski vodniki.

Na Triglavu te dni vladajo prave zimske razmere:

Kako bo potekala EDspedicija? Štart EDspedicije: četrtek, 23. 5., ob 10. uri na ploščadi pred potapljaškim centrom Norik na rtu v Piranu, potop bo predvidoma ob 11.15. Zaključek cestnega kolesarjenja, prestop na gorsko kolo - četrtek, 23. 5., na Pokljuki, Rudno polje ob 21.30. Cilj EDspedicije: petek, 24. 5., na Rudnem polju ob 11.14.

Vremenska napoved je za zdaj razmeroma obetavna. Ne bo niti prehladno, kaj šele prevroče. Vremenoslovci napovedujejo oblačno vreme z občasnimi padavinami, morje bo imelo 11 stopinj Celzija, a to pri neoprenski obleki, ki jo bo Žalar nosil, ne bo imelo večje vloge.

Žalar zagotavlja, da posebnih skrbi pred samim štartom nima, verjame, da je v štirih mesecih, kolikor časa je namenil pripravam, doživel že toliko vsega, da ga težko še kaj preseneti.

Ključen je navdih:

"Teh 12 tednov je bilo res pravi vrtiljak izkušenj in občutkov, od utrujenosti in izčrpanosti do mentalnih vzponov in padcev, izgube zavesti pri potopu, spoprijemanja s strahovi, da bi se mi dejansko kaj zgodilo, vračanja samozavesti in tako naprej. Čutim, da so se stvari postavile na svoje mesto, in verjamem, da mi bo uspelo. Komaj čakam, da se vse skupaj začne."

