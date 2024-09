V soboto popoldne so policisti in gorski reševalci posredovali na območju Triglava. Na nadmorski višini okoli 2.700 metrov sta 21-letna pohodnica in 22-letni pohodnik, oba državljana Nemčije, zaradi neugodnih vremenskih razmer zašla s poti in se znašla na strmem skalnatem terenu, od koder nista upala nadaljevati poti, niti se vrniti. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, sta bila neprimerno opremljena za hojo, pohodnik je bil celo v supergah.

V soboto okoli 17.30 je posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah posredovala na območju Triglava.

Enaindvajsetletna pohodnica in 22-letni pohodnik, oba državljana Nemčije, sta iz smeri Vodnikovega doma odšla na Triglav. Od tam sta sestopala po Gorjanski poti proti domu Planika. Pred Triglavsko škrbino na nadmorski višini okoli 2.700 metrov sta zaradi megle zašla s poti in prišla nad strm skalnati teren, od koder nista več upala nadaljevati poti, niti se vrniti. S helikopterjem sta bila prepeljana do Stare Fužine, kjer so ju prevzeli gorski reševalci GRS Bohinj.

Preden se odpravite v visokogorje, preverite vremensko napoved. Foto: Policijska uprava Kranj

Pohodnika sta bila neprimerno opremljena za hojo v visokogorju, s seboj nista imela čelad niti samovarovalnega kompleta. Pohodnik je imel obute superge.

Kot opozarjajo na policiji, so vremenske razmere v visokogorju zelo spremenljive. Pred dnevi je zapadel sneg, zato zaradi poledenele podlage, megle in vetra še dodatno pozivajo k odgovornim in preudarnim odločitvam ter k največji previdnosti pri načrtovanju tur v visokogorje.

"Ob trenutnih razmerah je nujna popolna opremljenost z ustrezno zimsko gorniško opremo. Pred odhodom v visokogorje spremljajte vremensko napoved in obvestila pohodnikom. Vsak pohodnik naj bo na svoji načrtovani turi primerno opremljen in naj ravna odgovorno," so še zapisali na PU Kranj.