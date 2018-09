Osemnajstletnica, ki je v enem dnevu osvojila dva Triglava. Katera in kako?

Osemnajstletna Mojca Haberman je prva Slovenka, ki ji je uspelo v enem dnevu osvojiti dva mejnika – najvišjo in najnižjo točko Slovenije. Triglav na višini 2.864 metrov in tako imenovani podvodni Triglav, točko 38 metrov pod morsko gladino v Piranu. Ideja za projekt z naslovom 2 vdiha, 2 Triglava v enem dnevu se je porodila njenemu očetu.

Mojca s svojim inštruktorjem Tadejem Černošo, vodjo kluba Inhaleblue Foto: arhiv projekta 3glav Osemnajstletna gimnazijka Mojca Haberman se je zaradi želje po napredovanju na področju potapljanja na vdih iz Vuzenice preselila v Ljubljano, kjer obiskuje gimnazijo Vič, potapljaške izkušnje pa nabira v klubu Inhaleblue.

Do zdaj se je najgloblje potopila junija 2017 v Egiptu, kjer so naprave namerile 61 metrov, sape v statičnem položaju pa ji zmanjka po peti minuti in pol.

Ideja o dveh Triglavih v enem dnevu (projekt se imenuje 2 vdiha, 2 Triglava v enem dnevu!) se je porodila njenemu očetu, ki je hkrati tudi eden od njenih največjih podpornikov.

"Ko sem se pred dvema letoma v Egiptu potopila do globine 40 metrov, je moj trener v šali dejal, da sem prebila slovenske meje, oče pa se je pozneje domislil dveh Triglavov," je povedala Korošica, ki trenira pod vodstvom Tadeja Černoše, inštruktorja Apnea Academy in vodje kluba Inhaleblue.

V svojem naravnem ambientu ... Foto: arhiv projekta 3glav

Od smučarke do potapljačice na vdih po naključju

Prav on je odkril, da je dekle talent v svetu potapljanja na vdih. "V obdobju, ko sem trenirala alpsko smučanje, smo se udeležili poletnega kondicijskega tabora na Pagu, ki ga je vodil moj zdajšnji trener za potapljanje. Tam smo se tudi potapljali, bilo mi je všeč, občutki so nekaj prav posebnega, sčasoma je potapljanje postalo del mojega življenja," nam je pripovedovala svetlolasa mladenka, ki se še vedno z veseljem ozira na prejšnjo nedeljo, ko je zmogla osvojiti dva Triglava v enem dnevu.

Tistega na nadmorski višini 2.864 metrov (drugič v življenju) in tistega, ki leži blizu Pirana, 38 metrov pod morsko gladino, in je najnižja točka Slovenije.

Od leta 2000 je označen z 2,5-tonsko betonsko piramido, na kateri je pritrjena kovinska ploščica z napisom Najgloblja točka slovenskega morja, označuje pa ga na glavo obrnjen slovenski grb s Triglavom. To je bil Mojčin prvi potop v slovenskem delu Jadranskega morja.

V družbi trenerja, podpornikov in gorskega vodnika se je v nedeljo ob 4. uri zjutraj podala na Triglav. To je bil njen drugi vzpon na najvišji vrh Slovenije. Tokrat je zaradi tistega, kar jo je čakalo po njem, imel še posebno težo. Foto: arhiv projekta 3glav

Pred Planiko, od tam so se spustili proti alpski dolini Krma, od koder se je Habermanova odpeljala proti naslednjemu Triglavu, podvodnemu v Piranu. Foto: arhiv projekta 3glav

Projekt, poimenovan 2 vdiha, 2 Triglava v enem dnevu, je začela v soboto, 8. septembra, ko se je iz Vuzenice pripeljala do Mojstrane in iz alpske doline Krma krenila proti Kredarici, kjer je prenočila. Noč je bila kratka. Že ob 4. uri naslednjega jutra se je v družbi gorskega vodnika, trenerja, prijateljice iz potapljaškega kluba in še osmih podpornikov povzpela na Triglav, si tam vzela nekaj minut za snemanje ("Bilo je zelo mrzlo," se spominja) in čez Planiko sestopila proti Krmi.

Podvodni Triglav označuje najnižjo točko slovenske obale, 38 metrov pod morsko globino. Foto: arhiv projekta 3glav

Uspelo je! Dva vdiha in dva Triglava v enem dnevu. Foto: arhiv projekta 3glav

Sledila sta prevoz do Pirana in polurni spanec, nato pa se je Mojca okrog 17. ure z monoplavutjo potopila do podvodnega Triglava oziroma do globine 38 metrov. Potop je trajal nekaj več kot minuto in ji ni povzročal posebnih težav, je pa komaj čakala, da se po napornem dnevu vse skupaj konča.

Mojca Haberman v oddaji Dan. na Planet TV:

Pravi, da ji je največ moči pobrala pot na Triglav, saj ni posebej pohodniško navdahnjena, lepši del projekta je bil brez dvoma potop do podvodnega Triglava.

Ne skriva, da so njene ambicije, kar zadeva potapljanje z monoplavutjo, visoke. "Želim si med najboljše, tako da bom konkurentka naši Alenki Artnik," razkriva. In kje so njene meje, nas je zanimalo. "Uf, to je vprašanje, ki ga je treba še raziskati. Moji treningi so posvečeni usvajanju vedno večjih globin, trenutno omejitev še ne vidim. Vem, da bom lahko šla še globlje," o svoji potapljaški prihodnosti suvereno pravi dijakinja 4. letnika Gimnazije Vič, ki se v prihodnje vidi v vlogi fizioterapevtke, razmišlja pa tudi o drugih kariernih poteh.

Mojca ima pri potapljanju visoke ambicije. Njen trenutni rekord je minus 61 metrov. Foto: arhiv projekta 3glav

Osnovne podatke o Triglavu pozna večina Slovencev, večja neznanka pa je podvodni Triglav v Piranu.



Gre za točko, ki leži 38 metrov pod morsko gladino, približno 300 metrov severozahodno od Rta Madona. Od leta 2000 je označena z 2.500-kilogramsko betonsko piramido, na kateri je pritrjena kovinska ploščica z napisom Najgloblja točka slovenskega morja, na njej pa je narisan na glavo obrnjen slovenski grb s Triglavom.







Za primerjavo: večji del slovenskega morja (97 odstotkov globin) ne presega 25 metrov, kar 40 odstotkov morja pa je plitvejšega od 10 metrov.