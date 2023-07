Za Alenko Artnik je sijajnih nekaj dni na Bahamih. Koprčanka se je tretji dan tekmovanja, ki poteka v Deanovi modri luknji, potopila 107 metrov ter postavila državni in osebni rekord. Tri dni kasneje je šla še dva metra globlje in znova postala svetovna rekorderka. Tokrat je deveti dan tekmovanja rekord še poglobila in mejo pomaknila do 111 metrov.

Njen potop je po podatkih spletne strani tekmovanja trajal 3:41 minute, na strani pa so potrdili nov svetovni rekord. Do 111-metrske znamke se je spuščala slabi dve minuti in se nato vrnila na površje ob aplavzu zbranih predstavnikov tekmovanja in sodnikov.

Foto: Andac Kazar

"Danes sem se počutila že precej utrujeno. Po 40 m sem se želela obrniti, a sem se prepričala, da nadaljujem, dam še malo več od sebe. Nato sem se po po prostem padu počutila vse bolje, a vedela, da bo proti koncu vse težje. Prepustila sem se in izpeljala potop, ki je bil dober," je v izjavi za organizatorje tekmovanja dejala 41-letna Koprčanka.

"Vesela sem, da mi je uspel tak potop, hkrati pa sem vesela, da je vsega skupaj konec," je še o dolgem tekmovanju na Bahamih nadaljevala Artnik. "Danes sem videla, da se trening v bazenu obrestuje. V zadnjih dveh letih namreč za to nisem imela priložnosti," je še o dodatnem razlogu za boljšo formo in nove rekorde razložila slovenska zvezdnica potapljanja.

S potopom do 111 m je zdaj Artnik v disciplini z dvojno plavutjo 11 metrov oddaljena od moškega svetovnega rekorda, ki ga je 21. julija postavil 27-letni Francoz Arnaud Jerald. Njegov potop je trajal 3:34 minute.

Alenka Artnik se s prostim potapljanjem ukvarja dobro desetletje, od takrat pa je podrla številne mejnike. Leta 2017 je postala četrta ženska v zgodovini, ki se je potopila do stotih metrov.

Lani ji je nekdanji predsednik Borut Pahor podelil zlati red za zasluge. Foto: Bojan Puhek

V letih od 2018 do 2021 je šestkrat izboljšala svetovni globinski rekord. Leta 2021 je postala najgloblja ženska potapljačica na vdih s potopom na 122 m v disciplini z monoplavutjo. To znamko je letos sicer izboljšala Italijanka Alesia Zechinni, ki se je na Filipinih potopila do 123 m.

Nekdanji predsednik Borut Pahor je Alenki Artnik 16. novembra lani za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem izročil državno odlikovanje, zlati red za zasluge.