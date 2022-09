Takole so v Ljubljani obeležili praznik športa #foto

Foto: STA

Praznik sovpada s prvima osvojenima zlatima olimpijskima medaljama športnikov samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju, ko so zlato osvojili strelec Rajmond Debevec ter veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik.

S praznikom se je začel tudi evropski teden športa, ki se na pobudo Evropske komisije obeležuje do 30. septembra.

Prireditev je s pozdravom slovenskemu športu odprl podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in eden od kandidatov za bližnje volitve OKS, Janez Sodržnik. "Verjamem, da se boste ob dnevu športa imeli fantastično. Dogaja se po celi Sloveniji. Predsednikov tek bo prvič v več krajih po Sloveniji, tam bo tudi prenos. Vsem želim predvsem dobro počutje in da se čim večkrat srečamo," je dejal podpredsednik OKS.

Udeleženci osrednje prireditve so bili predvsem otroci, ki so se lahko preizkusili v različnih športni izzivih in dejavnostih, ki so jih pripravile različne športne zveze. Na Kongresnem trgu med drugimi sodelujejo nogometna, gimnastična, rokometna, košarkaška, smučarska, kolesarska, strelska, kajakaška, plesna, ragbi, triatlonska zveza Slovenije, kot tudi Zveza za šport invalidov Slovenije in še mnogo drugih.

"Vsi športniki smo veseli, da imamo zdaj svoj dan v letu, svoj praznik. Vidim, da je današnji dan veliko veselje, da se vsi radi gibamo. Sporočilo nas športnikov je, da prenašamo svoje znanje in navdušenje na mlajše, ki nas bodo potem navduševali, ko jih bomo mi enkrat spremljali preko televizije. Mislim, da je šport na nek način naša kultura," je ob športnem prazniku dejal deskar na snegu Žan Košir, ki ima z olimpijskih iger srebro in bron.

Poleg osrednjega dogodka v Ljubljani po celotni državi potekajo različne športne prireditve. Ob 12. uri je sledil zaključek osrednje prireditve v Ljubljani s simboličnim predsednikovim tekom po Slovenski cesti