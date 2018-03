So slovenski študenti razvili najnatančnejši način merjenja dolžine smučarskih skokov?

Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so s pomočjo tehnologije računalniškega vida razvili sistem za merjenje dolžine smučarskih skokov, za katerega upajo, da bo v bližnji prihodnosti zamenjal ročno merjenje, ki še vedno prevladuje. Sistem naj bi bil po besedah razvijalcev natančnejši in učinkovitejši, kot je obstoječi.

V Sloveniji so smučarski skoki ena pomembnejših športnih panog, v državi tako vsako leto poteka več kot sto uradnih tekmovanj. Na tekmah nižjega ranga je še vedno v uporabi človeško merjenje skokov brez pomoči posnetkov. Na tekmah celinskega in svetovnega pokala pa se uporablja cenovno in tehnološko zahtevne sisteme videoposnetkov, ki zahtevajo ročno odčitavanje meritve, poudarjajo razvijalci nove tehnološke rešitve.

Sistem, ki temelji na tehnologiji računalniškega vida

Kot cenovno dostopno in natančno alternativo so tako na fakulteti razvili sistem, ki uporablja tehnologijo računalniškega vida. Ta temelji na uporabi kamere, povezane s prenosnim računalnikom, ki pa je opremljen s posebej razvito aplikacijo. Ta uporabniku omogoča, da nastavi merilni sistem za posamezno doskočišče, sistem pa s pomočjo računalniškega vida zazna pristanek skakalca.

Najprej želijo navdušiti klube

Za razvijalce je prva želja prodreti v skakalne klube, saj aplikacija prek posnetkov omogoča tudi analizo zadnjega dela skoka, in na nižje range tekmovanj. "Želimo si, da bi naš sistem postal nov standard merjenja dolžin smučarskih skokov, tako na treningih kot tudi na državnih prvenstvih in mladinskih pokalih," pravi Matjaž Kukar s fakultete za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani.

Z nadaljnjim razvojem in v partnerstvu s katerim od podjetij, ki opravljajo športne meritve, pa si želijo ponuditi rešitev za merjenje skokov tudi na tekmovanjih najvišjega ranga. "Projekt želimo nadaljevati. Načrtujemo še kar nekaj izboljšav, ki so plod sodelovanja s skakalnimi klubi," pojasnjuje Kukar.

Kako aplikacija sploh deluje?



Aplikacija mesto pristanka določi s pomočjo računalniškega vida na podlagi drže telesa in položaja smuči. Ko program zazna, da so smuči v celoti pristale, uporabniku poda tudi možnost ročnega popravka pristanka. Kot še pojasnjujejo razvijalci, sistem uporablja nabor cenovno dostopnih orodij, od uporabnika pa ne zahteva kompleksnega poznavanja računalništva.

Fakulteta v okviru projekta sodeluje s Smučarsko zvezo Slovenije in z več skakalnimi klubi. Na klubski ravni aplikacija omogoča izvajanje videomeritev, baza posnetkov doskokov pa je neprecenljiva pomoč pri treningu. Zaradi hitrejših meritev aplikacija omogoča tudi hitrejši potek množičnih tekmovanj v nižjih kategorijah, kjer meritve še vedno potekajo popolnoma ročno.

Razvijalci še opozarjajo, da tudi v svetovnem pokalu sistem merjenja ostaja ročen, pri čemer si že skoraj 20 let pomagajo s tehnološko sicer naprednim, a logistično zahtevnim sistemom videoposnetkov. Sistem merjenja skokov v svetovnem pokalu se tako običajno postavlja dva dneva in je tehnično, kadrovsko in časovno zahteven projekt, zato bi bila učinkovitejša rešitev, ki bi temeljila na računalniškem vidu.