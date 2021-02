Nemci bi vrnitev športa v polnem obsegu reševali s šestimi fazami

Trenutno v Nemčiji v društvih ne more trenirati kar 7,3 milijona mladih do 18. leta starosti.

Končni cilj je normalizacija pogojev dela za 90.000 klubov in 24 milijonov športnikov vseh kakovostnih razredov. Predlog je pozdravil tudi predsednik nemškega olimpijskega komiteja Alfons Hörmann, ki je prepričan, da je prenašanje okužb v športu moč nadzorovati, kar je dobra podlaga za vnovični začetek delovanja športa na vseh ravneh.

Trenutno v Nemčiji v društvih ne more trenirati kar 7,3 milijona mladih do 18. leta starosti, ukrepi za zajezitev širjenja pandemije novega koronavirusa pa so na področju športa posebej močno prizadeli tudi starostnike. Kar 4,7 milijona Nemcev, starih nad 60 let je bilo pred pandemijo namreč članov različnih športnih klubov in združenj.

Najbolj prizadeti sta mlajša in starejša populacija

Hörmann poudarja, da je prepoved ukvarjanja s športom najprej privedla do pomanjkanja gibanja, kasneje pa tudi do pomanjkanja volje, poguma in perspektive, kar je posebej močno prizadelo mlajšo in starejšo populacijo v državi. Lani so klubi izgubili tri do pet odstotkov svojega članstva, v januarja in februarju pa se je trend izpisovanja iz klubov nadaljeval. Hörmann zato zahteva skupno promocijo športa in politike za vnovično oživitev športnega življenja.

V težkem položaju so se znašli predvsem številni klubi in v Nemčiji se bojijo, da bo brez ustrezne promocije in pomoči države močno zožana raznolikost športne ponudbe za državljane.

