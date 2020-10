Nove omejitve v slovenskem športu

Vlada Republike Slovenije je danes na dopisni seji sprejela novi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti. Te se določajo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije bolezni covid-19, po novem pa je športna vadba dovoljena športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let. V kolektivnih športih so dovoljena le tekmovanja najvišje ravni, v individualnih panogah pa velike domače in mednarodne prireditve brez gledalcev.

Odlok določa, da športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe nista dovoljena. Ne glede na to pa je proces športne vadbe dovoljen športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, a po novem le starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport.

Prav tako je športna gibalna dejavnost dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ šestimi udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje. Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrih.

Preostale omejitve so ostale enake prejšnjim določilom. Med drugim je tako v individualnih kot kolektivnih športnih panogah dovoljeno izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet. Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, pa je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Tekme morajo potekati brez prisotnosti gledalcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih še naprej ni dovoljena.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za izvajanje tekmovanj in športne vadbe, ki so dovoljeni z odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena zakona o športu.

To so javni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti, ter tisti iz razvida javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.

Fitnes centri motajo biti po pisanju STA v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrih.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih 14 dni. Ob upoštevanju strokovnih razlogov se bo takrat odločala, če se bodo ti ukrepi še naprej uporabljali, ali pa jih bo spremenila oziroma odpravila.

Preberite še: