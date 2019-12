Luka Modrić kupil razkošno vilo, o kateri večina lahko le sanja #foto

Hrvaški nogometni zvezdnik in dobitnik prestižne zlate žoge za najboljšega nogometaša leta 2018 Luka Modrić si je v Madridu kupil 12 milijonov evrov vredno luksuzno vilo, v kateri bo imel vse, kar potrebuje, in še mnogo več. Na dosegu roke bo imel popolnoma opremljeno telovadnico, sobo za masažo in garažo za kar deset avtomobilov, petčlanska družina Modrić pa si bo čas lahko krajšala tudi v manjši kinodvorani z 18 sedeži in na razkošnem vrtu z bazenom.