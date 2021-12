Kako je učiteljica z neverjetnim košem čez noč postala slavna? #video

Posnetek, na katerem učiteljica na šoli Holy Trinity School v Washingtonu zadene neverjeten koš, je na družbenih omrežjih zelo kmalu postal viralen. S košem je učiteljica Fitz, kot jo kličejo na šoli, razveselila otroke tretjega razreda, saj jim je morala kupiti vročo čokolado.

Kathleen Fitzpatrick je v študentskih letih uspešno igrala košarko. Foto: Guliverimage

Vzela je žogo in vrgla …

In kako je nastal viralen posnetek? "Ponavadi med odmori z otroki igram košarko in tega ne jemljem kar tako. Igram, kolikor lahko. Vzela sem žogo in rekla, da če zadenem koš, ves razred dobi vročo čokolado. Vrgla sem in žoga je šla noter," je pred dnevi za ESPN povedala Fitzpatrickova. Seveda je učiteljica tretjega razreda držala besedo in naslednji teden v ponedeljek otrokom prinesla vročo čokolado.

Že v študentskih letih je zadevala koše z razdalje

Potem ko je posnetek osupnil vse, so se mnogi začeli spraševati, kdo je učiteljica Fitz. Izkazalo se je, da je med študijem igrala košarko in bila v tako imenovani ligi WBB tudi nagrajena.

Kathleen Fitzpatrick je v študentskih letih igrala za moštvo Rutgers. In če je morda kdo mislil, da je bil zadeti koš z razdalje velika sreča, se je zmotil. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, ki kaže, da se je Kathleen večkrat preizkušala v metih z razdalje. A takrat nikomur ni obljubila vroče čokolade.