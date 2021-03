Kaj zaustavitev javnega življenja pomeni za športnike?

"Tudi v tem času veljajo izjeme pri vrhunskem športu, za kategorizirane športnike olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ter za kadete in mladince, ki so člani državnih reprezentanc. Ti bodo lahko tudi v tem obdobju lahko še naprej trenirali," je po seji vlade povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Dejala je, da prav tako velja izjema pri organizaciji velikih mednarodnih tekmovanj tako v individualnih kot kolektivnih panogah.

Rekreacija je dovoljena posamezno ali v skupinah v okviru gospodinjstva in družine, vendar le na prostem ob upoštevanju medsebojne razdalje in ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je še povedala Kustečeva.