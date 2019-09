Jordan z milijonom za žrtve hurikana Dorian

Novico so preko družabnih omrežij potrdili njegovi predstavniki za stike z javnostjo. "Popolnoma sem na tleh, ko vidim razdejanje, ki ga je na Bahamih naredil hurikan Dorian. Tam imam sam imetje in pogosto sem na otoku," je med drugim dejal šestkratni prvak košarkarske lige NBA in zdajšnji lastnik moštva Charlotte Hornets.

Orkan Dorian je na Bahamih povzročil veliko razdejanje. Foto: Reuters

"Z mislimi sem z vsemi, ki trpijo in tistimi, ki so izgubili svoje bližnje," je še zapisal košarkar in napovedal, da bo položaj podrobno spremljal in se odločil, kateri od neprofitnih organizacij bo namenil sredstva, saj si želi z njim čim večji učinek pri odpravljanju škode.